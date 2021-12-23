الرياض - خالد المصيبيح



انضم الفيحاء والنصر والتعاون والأهلي إلى الشباب والهلال والاتحاد والباطن ليكتمل فرق الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك السعودية والتي ستلعب يومي 14 و15 فبراير المقبل وستكون في غاية الإثارة بعد أن تقرر أن يلتقي الهلال مع النصر فيما يقابل الشباب نظيره الأهلي كما سيواجه الاتحاد فريق التعاون وأخيرا يلتقي الفيحاء مع الباطن من أجل تحديد أطراف المربع الذهبي.



وجاءت لقاءات تحديد فرق الدور ربع النهائي في قمة التشويق بعد تأهل الفيحاء بسهولة بفوز مستحق على ضيفه أبها برباعية نظيفة فيما تمكن النصر من إقصاء ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، بينما حول التعاون تأخره أمام الطائي بهدفين الى فوز مثير بثلاثية حيث جاء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع كذلك فعل الأهلي مع حامل اللقب الفيصلي عندما حول تأخره بهدف إلى فوز مستحق بهدفين بعد أن سجل له هدافه عمر السومة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.



هذا ويعود الدوري مرة أخرى السبت المقبل والذي يشهد تنافسا كبيرا سواء بين فرق الصدارة التي يتنافس عليها الاتحاد والشباب وضمك مع تبقي مباراة مؤجلة بين الهلال والاتحاد ويشهد أيضا تنافسا بين عدة فرق من أجل تفادي مخاوف الهبوط والتي تنحصر بين 6 فرق وما زال الحكم مبكرا مع تبقي جولتين على نهاية الدور الأول.