القاهرة - سامي عبدالفتاح



لم تفلح خطط الصمود الدفاعي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، فكانت الخسارة النتيجة الطبيعية، اذ خسر المقاولون العرب أمام الزمالك 1-2، وبالنتيجة ذاتها خسر الإسماعيلي أمام سموحة، فيما خسر طلائع الجيش أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة. دفاع المقاولون العرب صمد لمدة ساعة كاملة، قبل أن يقلب البديل محمد أوناجم الموازين، فصنع هدف التقدم لمصطفى فتحي في الدقيقة 60، ثم اضاف أوناجم الثاني في الدقيقة 76، فيما سجل محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة (90+1)، ليرفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 5 نقاط في المركز 15، وهو نفس رصيد نقاط طلائع الجيش، أما سموحة فتقدم إلى النقطة التاسعة، فيما واصل الإسماعيلي نتائجه السيئة وتوقف عند النقطة الثانية.