أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر إصابتها بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أنها تعاني من عوارض شديدة، وقالت جابر، المصنفة سابعة عالميا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر «أكتب لكم هذه الكلمات، لأبلغكم أنني، رغم تلقي اللقاح، جاءت نتيجتي إيجابية لفحص كوفيد-19»، لافتة إلى أنها تعاني من «عوارض قوية جدا» وتخضع للعزل في تونس. كما كشفت الفحوص عن إصابة نجمة التنس السويسرية بليندا بينشيتس بعدوى فيروس كورونا المستجد، وتعاني اللاعبة المتوجة بالميدالية الذهبية لتنس فردي السيدات في أولمبياد طوكيو من «أعراض شديدة».



وجاء ذلك في الوقت الذي كان من المفترض أن تستعد فيه بينشيتش لخوض بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في يناير المقبل. وكشفت الفحوص عن إصابة بينشيتش المصنفة 23 على العالم وكذلك التونسية أنس جابر، بعد المشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي.