كمال: نأمل تطبيق نظام تبريد مباني المدينة الجامعية في المشاريع الإسكانية مستقبلاً

الحمضان: جامعة الكويت طلبت ضم المنطقة العازلة تفاديا لاستغلالها بأي مشاريع استثمارية

البغلي: استخدام الطاقة الشمسية وإعادة تدوير مياه التبريد من أهم مميزات المشروع

الرندي: المدينة تتميز باستخدام تقنيات حديثة تقلل التكلفة والاعتماد على الكوادر الوطنية



آلاء خليفة



كشف مدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت د.قتيبة رزوقي ان هناك كليات قيد الانشاء بمدينة صباح السالم الجامعية وهي الشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية والحقوق ومن المتوقع ان يداوم طلبتها بالمدينة الجامعية في الفصل الدراسي الأول عام 2022، متوقعا انتهاء كل المشاريع الخاصة بالحرم الرئيسي منتصف 2023.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من أعضاء المجلس البلدي صباح امس لمدينة صباح السالم الجامعية بحضور مساعد مدير البرنامج الانشائي د.محمد صادق ورئيس قسم التصميم الداخلي والتأثيث م.ضارعة الجمعة.



وقال رزوقي ان كلية العمارة سيتم بناؤها قريبا، موضحا انه تم الانتهاء من التصميم وفي مرحلة الطرح حاليا وهناك 6 كليات تم تشغيلها بالكامل وهي: الهندسة والبترول والعلوم والعلوم الحياتية والعلوم الإدارية والآداب والتربية، لافتا الى ان الحرم الطبي يتضمن مباني اكاديمية مساندة تضم 5 كليات طبية بواقع مبنيين لكل كلية، ومركزا للأبحاث الطبية ومستشفى تعليميا بسعة 750 سريرا ومسجدا جامعيا رئيسيا، بالإضافة الى محطات خدمات مركزية ومباني الملاجئ العامة وشبكات الطرق وخدمات الحرم الجامعي المتفرقة ومساحات زراعية تجميلية، لافتا الى انهم حاليا في المرحلة الأولى من التصميم وسيتم الدخول في المرحلة الثانية قريبا، متوقعا تسليم مشروع الحرم الطبي في 2027-2028.



وأضـــاف: المساحــــة الاجمالية للمدينة تبلغ 6 ملايين متر مربع، والكليات تتركز وسط المدينة الجامعية وتنقسم كل كلية الى مبنيين مبنى للطلبة وآخر للطالبات تفصل بينهم واحة تطبيقا لقانون منع الاختلاط، مشيرا الى المسؤولية المجتمعية للمشروع والتي تستند على الاستدامة والسعي المستمر لتطبيق اعلى معايير الجودة والتدريب الميداني، موضحا ان هناك مجالا للتوسعة في المستقبل نظرا للمساحات المتوافرة في المدينة الجامعية ومساحات قابلة للاستثمار ومنها الملاعب والمسارح وقاعة المؤتمرات.



حرم واحد



أوضح رزوقي ان قانون المدينة الجامعية فرض بناء حرمين لكل كلية حرم للطلبة وآخر للطالبات، ولكن قانون الجامعات الحكومية قام بإلغاء قانون جامعة الكويت وقانون المدينة الجامعية، مشيرا الى ارتفاع التكلفة عندما تم بناء مبنيين لكل كلية بالحرم الرئيسي.



وأضاف: اما الحرم الطبي فلن يتم بناء حرمين منفصلين من كل كلية مما سيقلل التكلفة المادية.



مفخرة للكويت



من جانبه، قال عضو المجلس البلدي د.حسن كمال لـ«الأنباء» ان تصميم وتنفيذ مدينة صباح السالم الجامعية مفخرة للكويت، فلدينا حرم يتسع لأكثر من 40 الف طالب وهناك برنامج للاستفادة من المساحات الموجودة من مسارح وقاعات وملاعب بطريقة امثل للطلبة وأيضا الاستثمار في جزء منها تعود عائداته الى الجامعة وتدخل ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية، مشيدا بما شاهده من نظام التبريد في المباني الجامعية، معربا عن أمله في تطبيقه في المشاريع الاسكانية المستقبلية.



بدوره، أوضح العضو مشعل الحمضان لـ «الأنباء» ان سبب الزيارة معرفة مدى استغلال الجامعة لمبانيها واستغلال الأماكن المحيطة لها، موضحا ان جامعة الكويت تقدمت بطلب للمجلس البلدي بضم المنطقة العازلة لها تفاديا لاستغلالها من أي مشاريع استثمارية او تجارية وتخصيص سوبر ماركت داخل الحرم الجامعي في المستقبل تعود عائداته للجامعة.



من جهتها، ذكرت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي لـ«الأنباء» ان مشروع مدينة صباح السالم الجامعية نفتخر به جميعا لما يتضمنه من مميزات انشائية ومعمارية وأيضا بالفريق القائم عليه والذي يضم كوادر وطنية شابة من مهندسين ومهندسات، لافتة الى ان ما يميز المشروع استخدام الطاقة البديلة من ألواح الطاقة الشمسية وكذلك إعادة تدوير مياه التبريد فضلا عن مميزات الاستدامة.



من ناحيته، أشاد العضو م.عبدالسلام الرندي بالمشروع، موضحا ان ما يميزه استخدام تقنيات حديثة تقلل التكلفة اثناء فترة البناء وتتفادى أي أخطاء انشائية، مشيدا باستقـطـــاب الكــــوادر الكويتية للاستفادة من الشركات العالمية الكبرى بما يعود بالفائدة والخبرة على كوادرنا الشابة، مشيدا بالنظرة المستقبلية للاحتياجات الجامعية.



شرطة جامعية قريباً



سأل العضو مشعل الحمضان عن أزمة مواقف السيارات بالمدينة، وتوجه الجامعة لوجود شرطة جامعية بدلا من دخول دوريات وزارة الداخلية الى الحرم الجامعي فقال رزوقي: المدينة الجامعية تضم 21 الف موقف سطحي، لافتا الى ان هناك الكثير من الطلبة لا يستخدمون سيارات وهناك من يوصلهم الى الجامعة.



وكشف ان الجامعة شكلت لجنة لتشكيل شرطة جامعية، موضحا ان الأمانة العامة بالتنسيق مع «الداخلية» سمحت للدوريات بالدخول بشكل ودي لتنظيم حركة المرور، مشيرا الى تركيب كاميرات سرعة على الإشارات الضوئية داخل المدينة الجامعية وكاميرات لتجاوز الإشارة الحمراء.