ذكر رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل أن الجمعية اتفقت مع وزارة التربية على آلية فتح باب التوظيف للمهندسين الراغبين في العمل مدرسين في مدارس الوزارة، لافتا إلى اجتماع عقده بمقر الوزارة في 20 الجاري، بحضور كل من أمين سر الجمعية م.فهد العتيبي وموجه عام الوزارة منى الأنصاري ومدير إدارة التنسيق حميدة القلاف ومراقب الميزانية فلاح الظفيري لبحث آليات تطبيق مبادرة الجمعية المقدمة في وقت سابق.



وأكد العتل، أن الجمعية حريصة على إنجاح هذه التجربة والتعاون مع ديوان الخدمة ووزارة التربية لتطبيق الآلية المقترحة من الوزارة، موضحا أن الآلية المتفق عليها تتوافق ومتطلبات الوزارة وديوان الخدمة، فبعد أخذ موافقة الديوان ستقوم الوزارة بالإعلان عن فتح باب التوظيف للمهندسين ومن ثم تدريبهم ميدانيا لنحو شهر والحاقهم بالعمل فور انتهاء فترة التدريب.



وزاد رئيس «المهندسين»: أن المجال سيكون متاحا لخمسة تخصصات هندسية للعمل مدرسين للمرحلة الثانوية هي الكمبيوتر والكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا والكهرباء، وسيتم تطبيق كادر المعلمين على هؤلاء المهندسين، مشيدا بالتعاون الملموس والكبير من قبل المعنيين في وزارة التربية.