طالبت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بإدراج «علم إدارة الأزمات» ضمن خطط وبرامج الدراسات في المؤسسات التعليمية والبحثية الكويتية، جاء ذلك ضمن 9 توصيات تقدمت بها خلال محاضرة ألقتها أمين عام الجمعية جنان بهزاد بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من الكوارث الناجمة عن التغير المناخي» ضمن فعاليات ورشة العمل المشتركة التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر مشاركة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حول «الشؤون الإنسانية الدولية والتأهب لحالات الطوارئ والتغير المناخي» خلال الفترة من 20-21 ديسمبر.

ودعت بهزاد خلال محاضرتها إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص بالانضمام الى الشبكة العالمية لجمعيات النفع العام للحد من الكوارث للتعرف على الأدوار المنوطة بهم، فضلا عن الإسراع في إنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات والكوارث في الكويت، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط الإعلامية الخاصة بإدارة الأزمات لتوعية المجتمع واستغلال الإعلام البيئي في توعية المجتمع بكل أطيافه.



وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب والاجتماعات الخاصة برفع كفاءة الكوادر الكويتية في مجال إدارة الأزمات، مشددة على أهمية تدريب الكوادر الوطنية في مختلف الجهات على إدارة الأزمات، وتحديد الدور المطلوب من كل جهة وعمل تدريب مناسب بشكل مستمر ما يسمح بمواجهة أي كوارث مستقبلية في الكويت.

وتناولت دور الجمعية في رصد ومراقبة السيول، قائلة: في أواخر شهر نوفمبر وأوائل شهر ديسمبر 2018 رصدت الجمعية بحيرات مياه الأمطار باستخدام طائرة درون من ارتفاع 200 متر، وفي نفس الوقت كان فريق من الجمعية يقوم بقياس عمق البحيرات المنتشرة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية باستخدام قارب مُجهز بالتعاون مع إدارة الإطفاء.