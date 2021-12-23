كرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أول كويتية بين أفضل موظفيها الشباب لعام 2021 في مختلف مقار المنظمة ومكاتبها حول العالم.

وقالت ممثلية الكويت الدائمة لدى (فاو) في بيان لـ«كونا» أمس الأربعاء ان المدير العام لمنظمة شو دونيو سلم المسؤولة الإقليمية للموارد البشرية نوف العياضي شهادة (أفضل 100 شاب وشابة) في حفل حضره وتابعه أكثر من 1600 من زملائها.



وذكرت أن العياضي التي تعمل في المقر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالقاهرة هي أول كويتية تعمل لدى المنظمة وتنال الشهادة من المنظمة على تميزها وفق معايير «الابتكار والتنوع والإدماج والمساواة بين الجنسين» و«تشاطر المعرفة» و«الفعالية والكفاءة التشغيلية» و«العمل الجماعي».

وأعرب البيان عن اعتزاز ممثلية الكويت والمندوب الدائم م.يوسف جحيل بفوز العياضي كأول شابة كويتية وحصولها على تقدير زملائها وإدارة المنظمة بهذا التكريم السنوي الذي يرعاه المدير العام للمنظمة.

والتحقت العياضي الحاصلة على الماجستير بامتياز في مجال الإدارة من جامعة بوكوني الإيطالية المرموقة عالميا للعمل كأول مواطنة كويتية ضمن كوادر منظمة (فاو) منذ عام 2018.