كشفت وكيلة وزارة الشؤون بالإنابة هناء الهاجري، عن جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة المقبل على تنفيذها الشؤون خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينة أن هذه الإجراءات من شأنها الارتقاء بعمل الوزارة ومنها الخاص بالأعمال الخيرية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الجديد من النماذج الكفيلة بإتاحة حرية العمل بشكل أكبر في التعامل مع أي مشروع تتقدم فيه الجمعيات الخيرية، والذي يسهل العمل على هذه الجمعيات.



وقالت في تصريح للصحافيين على هامش حضورها حفل تكريم أبناء الكويت البررة والفائزين بمسابقة البغلي للابن البار، «إن هذا التوجه جاء بعد التشاور والاتفاق بين اللجنة التنسيقية وأصحاب الجمعيات الخيرية، حيث إن النماذج الجديدة ستنظم اجراءات الأعمال الخيرية بمختلف مشاريعها سواء كانت إنشائية أو تنموية أو رعوية وغيرها، مبينة أن هذا يأتي من خلال تقديم نموذج معين محدد المبلغ».

وأضافت: ان الاجراءات التنظيمية تشمل مشروع الربط مع وزارة الخارجية، حيث نحن بانتظار الأخيرة لإطلاق المنظومة الخاصة فيها والتي ستكون وزارة الشؤون جزءا من هذه المنظومة وكذلك البنك المركزي، باعتبار ان هناك تحويلات مالية تتم من قبل الجمعيات الخيرية بينها وبين البنوك والجهات الخارجية، وذلك بما يعزز عمليتي التنظيم والإشراف بشكل أكبر على عمليات التحويل المالية.



وحول موضوع إشهار الجمعيات الجديدة، أكدت أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار وزير الشؤون والحكومة لم تشكل حتى الآن، غير أن لجنة الاشهار تجتمع باستمرار للنظر في بعض الموضوعات الخاصة بهذا الشأن، ولكن لن يكون هناك إشهار للجمعيات حتى تشكيل الحكومة.



وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، لفتت إلى أنها تشمل برنامج عمل الحكومة وشبكة الأمان الاجتماعي ومبادرة خاصة بتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التربية.



وحول حسم موضوع صالات تنمية المجتمع، أشارت الهاجري إلى أن الصالات ما زالت تحت إشراف الشؤون، ومؤخرا تم تدشين صالة الجري للمناسبات، موضحة أن الصالات التي تمت استعارتها من قبل الدفاع المدني ما زالت مستخدمة لديهم وكذلك المستخدمة من قبل وزارة التجارة، لاسيما تلك التي خصصت بتوزيع التموين على الصفوف الأمامية وعددها 6 صالات.



وفيما يخص مشروع قانون العمل الخيري، قالت: «نحن في مناقشات مستمرة وهناك اجتماع مع اللجنة الصحة في مجلس الأمة لبحث بعض الجوانب العالقة بين الجانبين».



وحول موضوع الانتقال إلى المسايل: أكدت الهاجري أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من عملية التأثيث وتجهيز المكان، ونأمل في القريب العاجل نقل احدى الإدارات الى مركز العمل الجديد.