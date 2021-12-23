قدم النائب أسامة المناور اقتراحا برغبة بزيادة مداخل ومخارج منطقة خيطان، وتأهيل الحدائق العامة، وإزالة المخلفات المتراكمة في الساحات والطرق والقضاء على سكن العزاب بالمنطقة.



ونص الاقتراح على ما يلي:



منطقة خيطان من أقدم المناطق السكنية التي كانت تعتبر رئيسة ويقطنها الكويتيون، إلا أن المنطقة لم تشهد تطويرا منذ عقود زمنية طويلة علاوة على انتشار العمالة الوافدة من العزاب ما أدى إلى مشاكل عديده وأبرزها المشكلة الأمنية وهاجس القلق لدى المواطنين، علاوة على أن الكثافة السكانية فيها بلغت ارتفاعا عدديا بسبب كثرة سكنها من العزاب وهو ما أدى إلى ضغط على الخدمات ومنها مرافق الجمعية التعاونية والخدمات الصحية.



ولم تبد الحكومة أي اهتمام نحو معالجة الوضع المتردي، ما يتطلب أن تبادر الحكومة من خلال اختصاص كل وزارة وجهة فيها إلى العمل بمضمون الاقتراح بصفة مستعجلة.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1 ـ زيادة أعداد المداخل والمخارج للطرق وتوسعة وتطوير المداخل والمخارج القائمة حاليا وتوسعة الطرق الرئيسة.



2 ـ تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإعادة تأهيل الحدائق العامة بالمنطقة وتشجير الطرق.



3 ـ تكليف الهيئة العامة للرياضة بإنشاء ملاعب رياضية وممرات لممارسة رياضة المشي وهواة ركوب الدراجات الهوائية.



4 ـ تطوير شبكة الصرف الصحي ومناهيل الأمطار.



5 ـ تشكيل لجنة مشتركة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ووزارة التجارة للقضاء على سكن العزاب في منطقة خيطان والتفتيش على المحلات التي يتم إقامتها من دون ترخيص داخل بعض المساكن والبنايات أو الساحات، على أن تستمر اللجنة في أعمالها من دون توقف.



6 ـ تكثيف وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والدوريات ليلا.



7 ـ القيام بأعمال التنظيف وإزالة المخلفات المتراكمة في الساحات والطرق وإعادة صبغ الأرصفة ووضع اللوحات الإرشادية.



8 ـ إعادة تأهيل وبناء المدارس بتصاميم حديثة مختلفة عن البناء القديم المتهالك الذي يعاني منه الطلبة والمعلمون.