استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه بمجلس الأمة امس رئيس الحملة القيمة للتسامح والتي شعارها (السمح زين) صالح العويشير، ومسؤول التواصل في فريق (قيم) التطوعي التابع للحملة محمد بن صعنون.



وذكر بيان صادر من مكتب النائب الشاهين أنه أشاد خلال اللقاء بالجهود المبذولة من قبل الفريق التطوعي، مؤكدا دعمه وتبنيه الجهود كافة التربوية والدعوية المتميزة في المدارس والدواوين ومختلف ساحات المجتمع، متمنيا لهم التوفيق في حملتهم القيمية والتوعوية المقبلة.



وأوضح البيان أن فريق قيم التطوعي مشهر من قبل (بادر) - إدارة الفرق التطوعية في وزارة الشؤون الاجتماعية.