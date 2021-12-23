قدم النائب د.أحمد مطيع اقتراحا برغبة بإنشاء مركز تخصصي جديد لطب الأسنان تابع لمحافظة الأحمدي ومزود بأحدث الأجهزة.



ونص الاقتراح على ما يلي:



بالرغم من أن محافظة الأحمدي كبرى محافظات الكويت من حيث الكثافة السكانية بالنسبة للمواطنين إلا أن هناك مركزا تخصصيا وحيدا لطب الأسنان يخدم سكان هذه المحافظة وهو مركز العدان، ومع التوسع العمراني والتطور السكاني خلال السنوات الماضية ازدادت معاناة مراجعي هذا المركز من المواطنين والمقيمين حيث يعاني المركز من ازدحام يومي بالمراجعين وكذلك صعوبة الحصول على المواعيد ما يدعو إلى ضرورة إنشاء مركز تخصصي جديد يخدم سكان المحافظة ويقلل من مشكلة الازدحام وتأخر المواعيد.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إنشاء مركز تخصصي جديد لطب الأسنان تابع لمحافظة الأحمدي ومزود بأحدث الأجهزة والخدمات الطبية الخاصة بطب الأسنان.



كما قدم النائب د.أحمد مطيع اقتراحا برغبة بتوفير صيدلية لبيع المستلزمات والأدوية الخاصة بالأسنان في المراكز التخصصية لطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات.



ونص الاقتراح الذي قدمه النائب د. احمد مطيع على ما يلي:



لما كانت المراكــــز التخصصية لطب الأسنان والتابعة لوزارة الصحة تخلو من وجود صيدليات مختصة ببيع مستلزمات طبية وأدوية خاصة بالأسنان ما يضطر المراجعين للذهاب إلى صيدليات خاصة ودفع مبالغ كبيرة لهذه الصيدليات.



بات من الضروري توفير صيدلية خاصة ببيع المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بالأسنان في كل مركز من المراكز المتخصصة لطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة وبجميع محافظات الكويت، حيث سيساهم هذا الأمر بتوفير الجهد وتقليل العناء على المراجعين وتوفير عائد مالي للدولة عبر هذه الصيدليات.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



توفير صيدلية لبيع المستلزمات والأدوية الخاصة بالأسنان في المراكز التخصصية لطب الأسنان التابعة لوزارة الصحة بجميع محافظات الكويت.