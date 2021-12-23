فايز الجمهور: أذونات بناء منطقة جنوب خيطان بعد أسبوعين

سعدون حماد: تأجيل البند المالي إلى حين تشكيل الحكومة

ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها اليوم إجراءات استكمال مشروعي خيطان الجنوبي وغرب عبدالله المبارك السكنيين.



وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور إن اللجنة اجتمعت بحضور ممثلين عن مؤسسة الرعاية السكنية وهيئة الطرق وبلدية الكويت لاستكمال بحث موضوع منطقة خيطان الجنوبي، إذ توقفت اللجنة في الاجتماع السابق على موضوع موافقة البلدية من عدمها على تسلم حدود قسائم المنطقة.



وأكد أن اللجنة خلصت إلى نتيجة جيدة بأن البلدية لا مانع لديها من حيث المبدأ على إصدار تراخيص البناء بعد مخاطبة وزارتي الكهرباء والأشغال وهيئة الطرق، متمنيا أن تكون الخدمات من هذه الجهات جاهزة.



وبين أن مدير مؤسسة الرعاية السكنية أبدى موافقته على مخاطبة البلدية لإصدار تراخيص البناء للمواطنين وكذلك مخاطبة بنك الائتمان بعد ورود كتاب من هيئة الطرق لتسلم المشروع من المقاول خلال الأسبوعين المقبلين.



وأوضح أن اللجنة تناولت موضوع منطقة غرب عبدالله المبارك، وكان هناك تشويش واضح على المواطنين وإحباطهم بكلام غير صحيح عن موضوع الخدمات، مؤكدا أن وزارة الأشغال في ردها على اللجنة أوضحت أن هناك وحدات تعمل بشكل جيد على مجال الصرف الصحي ولا توجد أي مشاكل تواجه المواطنين في الصرف الصحي، ناهيك عن وجود مشروع سيتم الانتهاء منه في عام 2027 للمنطقة الوسطى لمدينة الكويت ويخدم عدة مناطق.



وبين أن وزارة الكهرباء والماء أوضحت أنه تمت الموافقة على عقد توصيل المياه للمنازل بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، وبناء على هذا العقد يتوقع أن تصل المياه في نهاية شهر يناير المقبل في حال كانت نتائج فحص المياه إيجابية.



وأكد أنه تم كذلك طرح مناقصة إنارة المنطقة والموافقة عليها بتاريخ 28 نوفمبر الماضي ومدتها عام ونصف، مبينا أن العمل قد بدأ فعليا وستبدأ إنارة الطرق الرئيسية ثم تنتقل تدريجيا إلى القطع السكنية.



وقال «إن اللجنة تعدكم بالمصداقية والشفافية وأي تشويش خطابي يوجه للمواطنين سواء كان من مافيا العقال أو مناديبهم أو أتباعهم فلن ينالوا مرادهم، وقد رأيتم إنجازات لجنة الإسكان خلال السنة الماضية، ولا شك أن نحارب من أصحاب النفوذ والأجندات الخاصة التي تقتات على حقوق المواطنين ومستقبلهم وحقوقهم في الرعاية السكانية وسنكون لهم بالمرصاد لحماية حقوقكم».



من جانبه قال عضو لجنة شؤون الإسكان والعقار النائب سعدون حماد إن اللجنة لم تخرج بأي نتائج ملموسة في اجتماعها امس.



وأضاف حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن البند الأول في اجتماع اللجنة الإسكانية كان لمناقشة مشاكل الصرف الصحي وشبكة الأمطار وإيصال المياه لمنازل منطقة غرب عبدالله المبارك وإنارة الطرق بالمنطقة، بينما كان البند الثاني في الاجتماع مخصصا لمناقشة موضوع إزالة الأنقاض من منطقة خيطان الجنوبي والانتهاء من أعمال البنى التحتية بالمنطقة وتحديد مواعيد توزيع أذونات البناء.



وأكد أن بعض الجهات لاتزال خدماتها غير متوافرة بمنطقة غرب عبدالله المبارك، فلاتزال المياه تنقل عن طريق الصهاريج رغم وعود المسؤولين منذ 6 أشهر بإيصال المياه للمنازل.



وبين أن الصرف الصحي بمنطقة غرب عبدالله المبارك لم يوصل بالشبكة الرئيسية بل توجد محطات مؤقتة طاقتها الاستيعابية أقل من صرف المنازل، فضلا عن عدم وجود إنارة بالشوارع رغم مرور عامين على سكن المواطنين في المنطقة.



وقال إن جدول أعمال اجتماع اللجنة وزع على الأعضاء والجهات المدعوة ولكن فوجئنا بأن رئيس اللجنة انتقل مباشرة إلى البند الثاني وألغى البند الأول نهائيا.



وأضاف «فوجئت بأن رئيس اللجنة يصرح عن موضوع منطقة غرب عبدالله المبارك رغم أننا لم نناقش هذا البند»، مذكرا بأن جميع اجتماعات اللجنة مسجلة.



وشدد على ضرورة حضور ممثلين عن أهالي غرب عبدالله المبارك اجتماع اللجنة للاستماع لما يدور في اللجنة.



وأوضح أن رئيس اللجنة انتقل إلى البند الثاني الخاص بمنطقة خيطان الجنوبي، وكان كلام الجهات الرسمية معادا ومكررا ولم تخرج اللجنة بنتيجة واضحة لحل مشاكل هذه المنطقة.



وأكد أن أمر حسم الموضوع هو لمدير عام مؤسسة الرعاية السكنية الذي أكد للجنة أنه لن يوافق على إصدار أذونات البناء إلا إذا وفر بنك الائتمان المبالغ المالية الكافية لتغطية بناء قسائم خيطان الجنوبي وعددها 1448 قسيمة تحتاج الى 101.360 مليون دينار.



ورأى أن اللجنة لم تخرج بنتائج من اجتماعها فلا يمكن لأي جهة منح موافقات للبناء مادام مدير مؤسسة الرعاية السكنية يرفض الموافقة إلا بعد توفير المبالغ المالية.



وتساءل عن مصير قسائم منطقة المطلاع التي تحتاج إلى 1.350 مليار دينار لتغطية بناء 19286 ألف قسيمة سكنية.



ودعا إلى منح المواطنين أذونات البناء وتأجيل البند المالي إلى حين تشكيل الحكومة.



وأكد على ضرورة أن يكون لمجلس الأمة دور في حسم هذا الموضوع واعتماد المورد المالي لتغطية القسائم السكنية في مختلف المناطق.



وشدد على ضرورة صرف مكافآت الصفوف الأمامية لمستحقيها بصفة عاجلة.



وبين أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإشراك المواطنين المتقاعدين في أرباح المؤسسة، موضحا أن الكثير من المواطنين المتقاعدين يرفضون إشراكهم في شركات ويريدون شيئا فوريا يدخل في حساباتهم.



وطالب المؤسسة العامة للتأمينات باستعجال التقرير الذي سترفعه إلى سمو ولي العهد في شأن إشراك المواطنين بأرباح التأمينات حسب أوامر سمو ولي العهد.