قدم النائب د. هشام الصالح اقتراحا برغبة بحظر منح رخص بناء للعمارات التجارية والاستثمارية التي لا تتضمن مخططاتها مواقف للسيارات.



وجاء في الاقتراح: إن تشييد المباني والعمارات المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية زاد بشكل ملحوظ، غير أن أصحاب هذه المشاريع لا يدمجون ضمن تصاميمها إنجاز مواقف للسيارات، ما ينعكس سلبا على حالة الشوارع المحاذية لها بحيث يكتظ جنب الأرصفة بالمركبات الموقوفة ما يتسبب في أزمات مرورية وتشويه جمالية المظهر العمراني في مختلف المحافظات، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



حظر منح رخص بناء العمارات المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية التي لا تتضمن مخططاتها سردابا سفليا أو دورا خاصا أو أكثر مخصصا لمواقف السيارات وذلك بالتناسب مع حجم ومساحات العمارات المعنية.