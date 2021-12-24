باهي أحمد



قال عضو مجلس ادارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر ورئيس اللجنة الاعلامية للاتحاد حسين السليطين في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن الغاء الحجوزات على التذاكر خلال عطلة رأس السنة لا يتعدى 3% من اجمالي الحجوزات، وذلك على الرغم من الاجراءات الصحية التي تم اتخاذها من قبل بعض الدول الأوروبية وظهور حالات «أوميكرون» في الكويت، مشيرا إلى أن مبيعات مكاتب السياحة والسفر شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالفترة الماضية إلا أن القطاع بشكل عام مازال في مرحلة تذبذب وعدم استقرار، وهو أمر طبيعي في ظل ظهور المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، مما يستدعي تغيير بعض الحجوزات وتعديلها من قبل المسافرين.



وأضاف السليطين أن تركيا ودبي ومصر أبرز الوجهات التي يفضلها المسافرون خلال عطلة أعياد رأس السنة الميلادية، موضحا أن واجهة دبي ارتفع الطلب عليها بشكل كبير بعد هبوط أسعار التذاكر على تلك الواجهة بنسبة تصل إلى 100% حيث وصل سعر التذكرة خلال الفترة الماضية إلى ما يزيد على 200 دينار بينما يتراوح سعرها خلال الفترة الحالية ما بين 90 و100 دينارا.