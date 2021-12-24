قدم كابتن طيار صالح الدوسري درعين تذكاريتين لنائب مدير شركة الوزان والغانم للتجارة العامة فواز الوزان، وأستاذ التربية الإسلامية عبدالله الموينع لحفاوة استقبالهما وقيامهما بواجب الضيافة تجاه الوفد السعودي المتواجد في البلاد والمشارك في دورات التدريب الآلي بمقر فندق كوستا ديل سول في السالمية.



وأكد الدوسري أن الروابط الخليجية تتجاوز الحدود وتمنح الكويت والسعودية طابع الاخوة، مشيرا إلى أن العلاقة الوطيدة بين البلدين تحتم عليهما المصير الواحد، مثنيا على جريدة «الأنباء» لتواجدها في قلب الحدث وإيصال الصورة للمتابعين والقراء.



وتوجه بالثناء والشكر لرئيس مجلس إدارة فندق كوستا ديل سول أحمد زكي وجميع فريق العمل على حفاوة الاستقبال والخدمة الميزة من خلال قاعة المؤتمرات التي تمت فيها الفعالية.