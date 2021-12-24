البرلمان العربي أعد وثيقة لنظام تعليمي عالي الجودة.. وقضايا تمكين المرأة في مقدمة أولوياته

وثيقة جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي.. ولدينا رؤية وقضايا وحلم مشترك للمجتمع ككل

منتدى المرأة العربية سيضم عضوات من جميع الدول وننتظر ترشيح الكويت لمن تمثل المرأة

مؤتمر تمكين المرأة هو الأول من نوعه وسيتم تنظيمه برعاية العديد من القيادات العربية

مبادرة «اتكلم عربى» تسعى لترسيخ الهوية لدى الأجيال الناشئة وتعميق الانتماء لديهم

السعودية وضعت منظومة تشريعية أعلت من شأن المرأة في مختلف المجالات



القاهرة - هناء السيد



ثمنت عضوة مجلس الشورى السعودي ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي د.مستورة الشمري، الجهود الكبيرة والتضحيات الغالية التي تقدمها المرأة العربية بشكل يومي في خدمة أسرتها الصغيرة ومجتمعها الكبير، مشيدة بالمكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة العربية واقتحامها كل مجالات العمل، لتكون شريكا مع الرجل في مسيرة البناء والتنمية.

وأكدت الشمري في لقاء مع «الأنباء» ان البرلمان العربي يضع قضية بناء قدرات المرأة وتمكينها وحمايتها من مختلف أشكال العنف في مقدمة أولوياته، ونسبة تمثيل المرأة في البرلمان العربي نحو 25% ونسعى الى زيادتها، حيث بادر بإعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي، بعنوان «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، والتي تهدف إلى تنشئة المرأة على الاعتزاز بانتمائها الوطني وهويتها العربية، والتي تغرسه في أبنائها وتعزيز كل ما يعلي من شأن الصورة الصحيحة للمرأة العربية التي تعيش ازهي عصورها.

وبينت ان مبادرة «اتكلم عربى» التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تسعى لترسيخ الهوية العربية لدى الأجيال الناشئة وتعميق ارتباطهم بأوطانهم، وتحظى بدعم واهتمام البرلمان العربي، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، نود تسليط الضوء على الدبلومة الأولى التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ومدى استفادة المرأة منها؟



٭ أثمن جهود القائمين على الدبلومة التطبيقية الأولى التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي والتي استمرت على مدار شهرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي وبرعاية رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية زينل التي تعد علامة فارقة في عمل البرلمان العربي والدفع بالمرأة العربية على طريق التمكين والريادة ودعم لمسيرتها في المجتمعات العربية، وأقيم حفل التخرج بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة عربية واسعة لعضوات مجالس وبرلمانات الدول العربية، وكان من ضيوف الشرف السفيرة نبيلة مكرم ود.فاديا كيوان مدير منظمة المرأة العربية والبرلمانيات المشاركات في البرنامج التدريبي ممثلين عن عدة دول عربية، وأسهمت الدورة في إثراء البرلمانيات العرب وتدريبهن على المهارات الحديثة للعمل البرلماني.



وبناء على ممارستي البرلمانية منذ 10 سنوات تلمست مكامن الخلل واحتياجات البرلمانيات بعد التمثيل الإقليمي والدولي ووجدت ان هناك نقصا في الخبرة لدى بعضهن، مما استدعى دعمهن بمزيد من المهارات البرلمانية والتواصلية وتسليط الضوء على الملفات الحساسة مثل قضايا حقوق الانسان والتواصل الإعلامي والتعامل مع المجتمع ورصد الفراغات التشريعية الموجودة في الدول العربية حول القضايا المهمة ومحاولة معرفة الخلل في ممارسة العنف ضد المرأة من خلال الاقصاء والضغط السياسي وعدم تمكينها، فكانت نقطة انطلاق حقيقية لمحاولة تعزيز ودعم المهارات البرلمانية العربية وتشرفنا خلال الدبلومة بحضور كبير من الخبراء الدوليين والاقليميين في كافة التخصصات والمجالات، ونجحت الدبلومة في اعطاء نتيجة هائلة من الأهداف التي كانت متوقعة مما يساهم في عقد دبلومات أخرى واطلاق منتدى البرلمانيات العربيات في نسخته الأولى خلال الفترة القادمة، والتوصية بعقد صالون نسائي ثقافي عربي يشمل المرأة في كل المجالات والمستويات، حيث يعقد كل عام في إحدى الدول العربية ولدينا رؤية وقضايا وحلم عربي مشترك ليس للمرأة العربية فقط وإنما للمجتمع ككل.



تمكين المرأة



هل سيكون مؤتمركم القادم حول تمكين المرأة؟



٭ المؤتمر هو الأول من نوعه، والذي يتم تنظيمه برعاية قيادات عربية مهتمة بتمكين المرأة، لا يخفى على أحد مدى اهتمام القادة العرب وخاصة في المملكة العربية السعودية بتمكين المرأة السعودية ومتابعة المؤشرات الدولية والمحلية لتعزيز اشراكها في التنمية المجتمعية والمستدامة، وأيضا ما لمسناه من القادة العرب وعلى رأسهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول الاهتمام بالمرأة، وكذلك دولة الامارات العربية والبحرين وجميع الدول العربية.



وسيتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسية: يتمثل الاول في النظره السلمية للمرأة ومحاولة ترسيخ الصورة الحقيقية للمرأة العربية التي ليست هي النظرة الحقيقة التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف أو الأديان الاخرى التي رعت المرأة، والمحور الثاني سيكون حول العنف ضد المرأة بكل اشكاله السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أما الثالث فسيتناول



تمكين المرأة ايضا بكل المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية، فيما يأتي الرابع بعنوان «نحو اجندة عالمية للمرأة العربية وقضاياها»، واطلاق العقد العربي وسيكون من أهم وأبرز مخرجات المؤتمر.



حدثينا عن أوضاع المرأة في منطقة الخليج العربي.



٭ المرأة العربية في منطقة الخليج هي الأفضل، فبالنسبة للمرأة السعودية تعتبر السنوات الخمس الماضية هى الفترة الذهبية لها بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والآن تمر بأفضل مراحل حياتها من حيث التمكين، وتم وضع منظومة تشريعية تنفيذية اصلاحية تعلي من شأن المرأة السعودية وتجعلها على المنبر السياسي والثقافي ومختلف الاصعدة والمجالات.



ماذا عن التعاون مع الكويت وتمثيلها البرلماني؟



٭ المرأة الكويتية نموذج رائد للمرأة العربية ونالت حقوقها وتمكينها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتقلدت مناصب قيادية منذ زمن بعيد، وسبقت المرأة في منطقة الخليج فكانت رئيسة جامعة ووكيلة وزارة ووزيرة وعضوا بمجلس الامة وهي صورة مشرفة للمرأة الخليجية والعربية.



وبخصوص تمثيلها في البرلمان العربي ففي ظل غيابها عن مجلس الامة الكويتي لم يقلل ذلك من التعاون ومازال اخواننا الرجال قائمين بهذا الدور داخل البرلمان العربي، والكويت حاضرة في القلب دائما ونتحدث باسم المرأة الكويتية ضمن إطار خليجي وعربي، ومنتدى المرأة العربية سيضم عضوات من جميع الدول وننتظر ترشيح الكويت لسيدة تمثل المرأة الكويتية داخل المنتدى.



الاهتمام بالتعليم



نود تسليط الضوء حول مؤتمر التعليم الذي ينظمه البرلمان العربي.



٭ لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان العربي أعدت وثيقة لإقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة إيمانا بأن التعليم أحد أهم أسس الأمن القومي العربي، وحرصت على التركيز على أهمية إقامة نظام تعليمي قائم على الاستثمار في العنصر البشري، إيمانا منا بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية وإحدى الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي، وتشير الوثيقة إلى إقامة نظام تعليمي قادر على المنافسة العالمية وتحقيق التقدم والنهضة للدول العربية، وامتلاك أدوات مجتمع المعرفة باستيعاب المتغيرات العالمية في مجال التعليم ومواكبة التطورات وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتؤكد الوثيقة على أهمية تطوير المناهج التعليمية التي تنمي قدرات الطالب العلمية والإبداعية من خلال الاستثمار في العنصر البشري من خلال بناء شخصية الطالب على التفكير النقدي والبناء والقدرة على حل المشكلات، إضافة إلى ذلك، فإن أحد أهداف الوثيقة تطوير مكونات العملية التعليمية سواء من الكوادر البشرية أو المناهج الدراسية أو الأدوات والوسائل والبنية التحتية والبيئة التعليمية، كما تبني الوثيقة فكرة التطوير الشامل في جميع المراحل من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي والتعليم المستمر مدى الحياة، وتؤكد أيضا علـى إلزاميــة ومجانية التعليم في جميع المراحل، وربط مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بهيكل التعليم الرسمي.



وتربط الوثيقة بين التعليم والتنمية المستدامة من خلال تطوير مخرجات العملية التعليمية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل والإنتاج والتنمية، كما خصصت محورا مستقلا للتعليم عن بعد كأحد الخيارات المستقبلية للتعليم، وستكون هناك احتفالية لإطلاق وثيقة تطوير التعليم بمملكة البحرين.



ماذا عن مبادرة «اتكلم عربي»؟



٭ مبادرة «اتكلم عربى» أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، وحرص البرلمان العربي على المساهمة فى إنجاحها، حيث تمثل خطوة غير مسبوقة فى تعزيز الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية وهويتها لما تمثله من أبعاد قومية، وترسيخ للهوية العربية لدى الأجيال الناشئة، وتعميق ارتباطهم بأوطانهم وإكسابهم مناعة ذاتية ضد المحاولات التي تهدف إلى استقطابهم وطمس هويتهم.

وأشيد أيضا بالدور الذي تبذله وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بقيادة الوزيرة نبيلة مكرم، من أجل الترويج لهذه المبادرة ونشرها على أوسع نطاق ممكن لتعظيم الاستفادة منها.