أسامة أبو السعود



في تجربة هي الأولى من نوعها تتبعها خطوات أخرى نحو تطبيق «القضاء الإلكتروني» الكامل في مختلف الدوائر والدرجات، أعلنت مصادر خاصة في وزارة العدل تدشين العمل بتشغيل محاكم «أونلاين» لتجديد حبس السجناء في السجن المركزي بدءا من الأسبوع المقبل.



ولفتت المصادر لـ «الأنباء» إلى أن قصر العدل شهد صباح امس بثا تجريبيا بحضور وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات هاشم القلاف، ورئيس المحاكم الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان، للتأكد من جودة الأنظمة وعملها بكفاءة تامة تمهيدا لانطلاق الجلسات الإلكترونية الأسبوع المقبل.

على صعيد متصل، شددت المصادر على أن جميع أنظمة وزارة العدل تعمل بشكل منتظم على مدار الساعة بعد انتهت كل المشاكل التي تعرضت لها الأسبوع الماضي وتسببت في تعطيل بعض المعاملات في عدد من إدارات الوزارة.