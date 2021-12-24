التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر وذلك في مقر الهيئة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن اللقاء تناول كافة الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد الملتقى الاقتصادي للاستثمار في الكويت للبعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد بعنوان (نظرة عامة على الاقتصاد الكويتي) والمقرر انطلاق أعماله بتاريخ 16 يناير 2022 برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وبالتعاون بين وزارة الخارجية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



وأوضحت أن اللقاء تناول أيضا مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الملتقى واستعراض كافة الترتيبات الخاصة في هذا الإطار.



من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع مملكة ‏ماليزيا الصديقة جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات الماليزية وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة.



وأعربت «الخارجية» في بيان لها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مملكة ماليزيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



كما أعربت «الخارجية» عن تعاطف الكويت وتضامنها مع ‏جمهورية الفلبين الصديقة جراء الإعصار «راي» الذي ضرب المناطق الجنوبية من الفلبين وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة.

كما أعربت الوزارة في بيان لها الأربعاء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية الفلبين قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.