السند: الجائحة أشبه بالاختبار لنا جميعاً.. للعدة والاستعداد والمثابرة والتفاني والصبر

الزايد: منتجات «المطاحن» تغطي 90% من السوق ولديها مصانع بالداخل والخارج

جرمن: دور المتطوعين والإعلاميين لم يقلّ أهمية عن نظرائهم في الصفوف الأولى

العدواني: دعم الطاقات الشبابية وتحفيزهم ليصبحوا قدوة لشباب وفتيات الكويت مستقبلاً



عاطف رمضان



أكدت الشيخة انتصار المحمد ان تكريم نخبة من أبطال الصفوف الأولى الذين كان لهم بصمة قوية خلال فترة «كورونا» هو تكريم مستحق، لأنهم لم يتم تكريمهم وبذلوا جهودا كبيرة طوال السنتين الماضيتين. جاء ذلك خلال ملتقى «إنجازات شبابية كويتية» الثالث بالتعاون مع نادي الصحافة والهيئة العامة للشباب مساء الخميس الماضي، برعاية الشيخة انتصار المحمد على مسرح أكاديمية الفنون والاعلام للشباب بمنطقة الدعية.

ولفتت الشيخة انتصار المحمد إلى تكريم المبدعين من مختلف الجهات الذين بذلوا جهودا متكاملة، مؤكدة ان الإعلاميين كانت لهم جهود واضحة خلال الجائحة، ومن تم تكريمهم شخصيات كبيرة من جهات حكومية لأن العاملين فيها عملوا ليلا ونهارا لراحة المواطنين والمقيمين، وهذا التكريم هو شيء بسيط.



كلمة المكرمين



بدوره، ألقى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند كلمة نيابة عن المكرمين، أعرب فيها عن سعادته بتكريم أبطال الكويت من العاملين في الصفوف الأولى.



وأضاف السند: ان ما شهدناه خلال السنتين الماضيتين من أحداث خلال الجائحة لم تكن سهلة علينا جميعا كبارا وصغارا، أفرادا ومؤسسات، هيئات ووزارات، والجائحة كانت ابتلاء على العالم اجمع، مشيرا الى ان هذه الفصول والتجارب التي لم نعهدها سابقا من توقف الأنشطة وتفشي الفيروس كانت ابتلاء للمستشفيات وتجربة فريدة قلما تتكرر عبر التاريخ وكانت أشبه بالاختبار لنا جميعا للعدة والاستعداد والمثابرة والتفاني والصبر والمواجهة والاقدام.

وأشار الى انه في مثل هذه المواقف وبأحلك الظروف والأزمات دائما يسطر أبناء وبنات هذا الوطن أروع الامثلة في التضحية والفداء والوحدة الوطنية والثبات والمواجهة، ومن حسنات الجائحة التضافر والتعاون الذي شهدناه بين المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال: مررت بإحدى الساحات الترابية في احدى المناطق وتذكرت مكان المحجر الصحي والمستشفى الميداني الذي تمت ازالته وسيارات الإسعاف التي كانت تنقل الحالات ليحل محل هذا المحجر صالة للأفراح والمناسبات ليلخص هذا المشهد سنتين من العناء والتضحية وتجارب متعددة لأبطال من الصفوف الاولى، وذلك ليس غريبا على أهل الكويت، معربا عن شكره لأبطال الصفوف الأمامية وزملائه من كوادر وزارة الصحة وأهالي الصفوف الأمامية.

وبين ان العاملين في الصفوف الأمامية على أتم الاستعداد لمتابعة الجائحة سواء داخل الكويت أو بالخارج من خلال متابعة المستجدات وحتى تستمر المناسبات الاجتماعية علينا أن نأخذ الحيطة والحذر حماية لنا ولأحبابنا.



جهود كبيرة



من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد، الى ان الشركة لم تعد من الصفوف الأولى لكن الجميع لمسوا دورها من خلال الوجبات اليومية والانشطة التي قام بها العاملون، وهذه ليست هذه أول أزمة تمر بها الشركة ولكنها مرت بأزمات عدة مثل الاحتلال العراقي عام 1990 والتهديدات عام 1994 وحرب تحرير العراق، وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 والتي تسببت في ارتفاع اسعار المواد الغذائية، كذلك أزمة الامطار و«كورونا».



وأشار الزايد الى انه خلال الجائحة تجلت جهود الكويتيين من داخل الشركة، مشيرا الى ان «المطاحن» أتمت 60 عاما منذ انشائها وقد تجلت الرسالة التي قدمتها للكويت في وجود مواطنين من مهندسين ومحاسبين وهم لهم القيادة في إدارة هذه الشركة التي تغطي منتجاتها 90% من السوق المحلية ولديها مخابز ومصانع في الكويت والخليج والعراق والأردن، ومنذ بداية الأزمة كان العاملون في المطاحن من أوائل الناس التي تواجدت بالمناطق المعزولة وقاموا بتوزيع الخبز، مشيرا الى ان الاستقرار النفسي لا يتحقق الا اذا كان الانسان لديه ما يكفيه من الغذاء.

وبين ان الشركة ناجحة إداريا واقتصاديا و50% من انتاجها يتم تصديره للخارج ولها علامة تجارية فارقة في الدول الخليجية والعربية، معربا عن شكره لشباب وفريق المطاحن الكويتية قائلا: «ان لم تكونوا ضمن الصفوف الاولى فانتم في قلوب الكويتيين صفوف أولى».



دور كبير



بدوره، أعرب الاعلامي صالح جرمن، عن شكره لراعي الحفل والشباب المتطوعين وهم اكثر من 30 جهة وكل من كان له دور إيجابي خلال الجائحة.



وقال جرمن: هناك كادر كبير من الاعلاميين قاموا بدور كبير لا يقل عن دور الصفوف الامامية لنقل الصورة وتوعية المواطنين والمقيمين، فشباب المتطوعين كانوا يجوبون الشوارع والمناطق لتعقيمها والمساهمة بتنفيذ تعليمات الجهات الحكومية، فهؤلاء الشباب يستحقون التكريم، والكويت تستحق منا اكثر من ذلك.



إنجازات شبابية



أما رئيس مبادرة إنجازات شبابية كويتية الاعلامي جمال العدواني فقد أعرب عن شكره لراعي الحفل والهيئة العامة للشباب.

وقال العدواني: نحرص كإحدى المؤسسات الكويتية على تقديم الدعم الاعلامي والتنموي لتلك الطاقات وإبراز مواهبهم بالصورة المشرفة وتحفيز الآخرين ليحذوا حذوهم ويصبحوا قدوة لشباب الكويت مستقبلا، وارتأينا ان نخصص هذا العام لتكريم شبابنا من أبطال الصفوف الاولى في مواجهة الجائحة نظرا للدور البطولي الذي قامت به مؤسسات الدولة المختلفة.



وأشاد بالدور الكبير والمتواصل لأيقونة العمل التطوعي الراحل الشيخ دعيج الخليفة، سائلا الله تعالى له الرحمة والمغفرة.

وفي نهاية الحفل، قام كل من الشيخة انتصار المحمد، وعبدالعزيز المجيبل من الهيئة العامة للشباب ورئيس مبادرة إنجازات شبابية كويتية الاعلامي جمال العدواني بتكريم الحضور.



أسماء المكرمين



1- تكريم خاص لبطل العمل التطوعي الراحل الشيخ دعيج الخليفة وتسلم التكريم نيابة عن أسرة الفقيد، حمد عايد وخليفة الفضلي



2- المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند



3- الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد



4- رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو



5- المتحدث الرسمي للطيران المدني م. سعد العتيبي



6- فيصل الدماك شيخ المزارعين



7- الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة بالتكليف بوزارة الاعلام سعد الفندي



8- مدير إدارة الإنتاج بتلفزيون الكويت لافي السبيعي



9- رئيس مؤسسة الحدث الاخبارية حسين جمال



10- مدير العلاقات العامة والاعلام الأمني بوزارة الداخلية العقيد ناصر بوصليب



11- المقدم عثمان غريب من وزارة الداخلية



12- مسؤول الاعلام الالكتروني بقوة الاطفاء الرائد رضا محمد السلمان



13- مدير قناة المجلس سليمان السمحان



14- نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر أنور الحساوي



15- الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة «زين» وليد الخشتي



16- رئيس نقابة الصحافيين الكويتية د.زهير العباد



17- الإعلامي صالح جرمن «برنامج أزمة وتعدي»



18- حسين بوقريص- نجم سوشيال ميديا



19- سارة عبدالعزيز الحبيل - شركة لين ستارت



20- الاعلامي أحمد الفرحان من وزارة الإعلام



21- عبدالرحمن الدين - برنامج مستمرون بتلفزيون الكويت



22- نجم السوشيال ميديا «بوسعد»



23- جريدة «الأنباء» - الراعي الاعلامي



24- جريدة النهار- الراعي الاعلامي



25- عريف الفعالية الاعلامي طلال الماجد