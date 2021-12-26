عمانويل غريب لـ «الأنباء»: نمارس شعائرنا الدينية بكل حرية.. وندعو الله أن يوفِّق سمو الأمير وولي عهده لمزيد من الازدهار للكويت وأهلها



أسامة أبو السعود



في أول قداس بعد أزمة كورونا المستجد وفي أجواء تسودها المحبة والحرية الدينية احتفل مسيحيو الكويت بعيد الميلاد المجيد لسيدنا عيسى بن مريم «عليهما السلام» وفقا للتقويم الغربي.



ورفع راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس عمانويل غريب عبر «الأنباء» أسمى آيات التهاني لكل المسيحين في العالم بهذه المناسبة، وخص بالذكر المسيحيين الكويتيين وأهل الكويت جميعا والمقيمين على أرضها الطيبة.



ووجه غريب الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، على تهنئتهما القلبية بهذه المناسبة السعيدة، وجميع من هنأ بعيد الميلاد المجيد.



ودعا غريب المولى عز وجل أن يطيل عمر صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وأن يمنحهما المزيد من الحكمة والسداد في قيادة البلاد إلى مزيد من الخير والأمان والاستقرار والازدهار.



وعن أجواء الحرية الدينية في الكويت والرد على من يدعون عكس ذلك قال القس عمانويل غريب «الحمد لله نعيش أفضل الأجواء ونمارس شعائرنا بكل حرية».

ووجه الشكر لوزارة الداخلية التي تسهر على راحة المصلين وتوفر كل سبل الأمن والأمان والطمأنينة لنا لنمارس شعائرنا بكل حرية «فشكرا جزيلا لهم».



وأوضح أن هذا العيد هو أول عيد بعد أزمة كورونا، داعيا الله أن يعم الأمن والسلامة والصحة والعافية لربوع العالم اجمع وتنتهي هذه الغمة قريبا.‫



السلام للدول العربية

دعا القس عمانويل غريب الله عز وجل أن يعم السلام ربوع العالم وخاصة دولنا العربية في سورية والعراق واليمن وليبيا والسودان، سائلا الله عز وجل أن يعطيهم الحكمة ليقودوا بلادهم نحو الخير والاستقرار.