أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بالدور التاريخي لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية خصوصا والكويت عموما في نشر الثقافة والعلم والفكر العربي.



جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية عقب استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية الشاعر عبدالعزيز البابطين، مساء أمس الأول الجمعة.

واستعرض الرئيس التونسي مع رئيس مجلس أمناء المؤسسة مكونات مشروع المركز العالمي لفنون الخط بتونس وخصائصه الثقافية والمعمارية وأعرب عن التطلع إلى التعاون مع المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع.



من جانبه، أثنى البابطين على دور الرئيس التونسي في الدفاع عن الثقافة العربية، مؤكدا حرص المؤسسة على مواصلة تنفيذ برامج تعاون مع تونس في قطاعات الثقافة والتربية والتعليم.



ووجه البابطين دعوة رسمية للرئيس التونسي لحضور المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام الذي ستنظمه مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) العام المقبل بمالطا.

كما سلم البابطين الرئيس التونسي سعيد الدرع التكريمية للمؤسسة اعترافا بالجهود التي يبذلها لدعم قطاع الثقافة.

وقد أقيم حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز «كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي» في دار الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية، برعاية كريمة من الرئيس التونسي قيس سعيد وحضور وزيرة الثقافة في تونس حياة القرمازي والشاعر عبدالعزيز سعود البابطين وعدد من السفراء والوزراء.