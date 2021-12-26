ناشد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إعفاء جميع موظفي الدولة من «البصمة»، نظرا للوضع الوبائي وسرعة انتشار المتحور «أوميكرون».



وذكر في تصريح صحافي أن إعفاء الموظفين من «البصمة» سيساهم في تقليل فرصة انتشار المرض، كما تم العمل به في السابق، وهذه الخطوة مهمة جدا في مواجهة الفيروس، خاصة أن لـ «البصمة» دورا في نقل المرض، إذ إن وقت الحضور والانصراف للموظفين سيشهد تزاحم فيما بينهم مما يزيد احتمالية انتشار الفيروس.



ودعا العازمي الحكومة إلى تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر كما حدث في السابق وكما هو معمول به حاليا في بعض الدول الشقيقة لمساندة الموظفين والتخفيف عنهم في ظل هذا انتشار هذا الوباء، لافتا إلى أن هذا ليس غريبا على سمو رئيس الوزراء الذي يسعى جاهدا إلى توفير كل السبل للتخفيف عن المواطنين.