أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن أمن الكويت لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من حماة الوطن الذين يسعون دائما للمحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مبينا أن الجيش الكويتي يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن ذلك جاء خلال زيارة الشيخ حمد جابر العلي إلى لواء التحرير الآلي السادس بالمنطقة الشمالية يوم أمس الأول، حيث كان في استقباله مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله الجبعة وآمر اللواء العميد الركن طلال فالح.



وأكد وزير الدفاع أن حماة الوطن هم السد الحامي في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة أراضيها، قائلا ان التاريخ يشهد على بطولات وتضحيات منتسبي الجيش الكويتي الذين كانوا في طليعة القوات المشاركة في كافة الحروب العربية والعمليات الانسانية.



وشدد على أن دور حماة الوطن كان مشهودا في التصدي للغزو وتحرير وطنهم من براثن الاحتلال، معتبرا أن «هذه المواقف سوف تبقى دائما محل فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي».



وأوضح البيان أن الزيارة استهلت بتقديم شرح مفصل عن أهم الواجبات المناطة باللواء إضافة لبيان طبيعة المهام التي يقوم بتنفيذها ثم قام وزير الدفاع بجولة داخل اللواء شملت كتيبة المشاة/5 ومبنى المشبهات وميدان رماية المسدس وكتيبة الإمداد/85 وورشة النجارة والصيانة تخللها تقديم عروض للآليات المدرعة وعربات القيادة وأسلحة المشاة.



وأفاد بأن وزير الدفاع نقل خلال الزيارة تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمنتسبي الجيش، مؤكدا حرص القيادة الحكيمة على «متابعة شؤون وأوضاع رجال قواتنا المسلحة والتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها فهم دروع الوطن وهم أول من يلبي نداء الواجب في الدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه».



وأضاف العلي أن الجيش يمضي بخطى ثابتة نحو استكمال عمليات التحديث والتطوير لمختلف الأسلحة والمعدات، مبينا أن القوة البرية تسلمت الدبابة الجديدة (M1A2K) كما أدخلت القوة الجوية طائرات الكراكال الحديثة ضمن طائراتها العاملة بالخدمة وبدأت في تسلم أولى دفعات طائرات اليوروفايتر.



وبالنسبة للقوة البحرية، أوضح أنه «تم التعاقد لصيانة وتحديث السفن والزوارق العاملة ضمن أسطولها والنظر في توفير كافة احتياجات القوة من المعدات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على كفاءة وقدرة قواتنا البحرية».



ودعا وزير الدفاع منتسبي القوة البرية إلى مواصلة التعلم والعمل والتدريب لمواكبة خطة التحديث والتطوير وللنهوض بمستوى القوات المسلحة وإعادة الجيش الكويتي إلى سابق عهده الزاخر بالتميز والتفوق والمنافسة.



وعبر عن سعادته وإعجابه بما قام به منتسبو الجيش الكويتي من عمليات تحسين وإضافة لبعض الاسلحة والمعدات والتي أبهرت الجميع بحجم إمكانياتهم ومهاراتهم إضافة إلى عملهم الدائم والمتواصل في القيام بمهام الصيانة والتحديث للأسلحة الثقيلة واستعدادهم لتنفيذ مختلف التدريبات والواجبات التي يكلفون بها.



وأكد الشيخ حمد جابر العلي أن «هذه الإنجازات تعكس روح فريق العمل الواحد الذي التزمنا على العمل به جميعا في وزارة الدفاع حتى أصبح الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية مطلب الشباب الكويتي الطامح للانضمام إلى صفوف حماة الوطن وخير دليل ما شهدناه خلال حملة (كن منهم) التي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة وشهدت إقبالا فاق جميع التوقعات».