وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، نص على ما يلي:



صدر المرسوم بالقانون رقم (126) لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل جميع الكويتيين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، ونظرا لوجود بعض الكويتيين من العاملين بالخــارج والذيـــــــن يرغبــون في التسجيـــل على الباب الرابــــع، لذا يرجى إفادتي وتزويـــدي بالآتـــي:



- هل أدرجتم الكويتيين العاملين في الخارج ضمن العاملين في الباب الرابع بالتأمين الاختياري استنادا إلى المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما خطط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل به مستقبلا؟