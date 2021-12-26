وجه النائب د. بدر الملا سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، عن الوضع الخاص بعامل غير كويتي في شركة نفط الكويت.



ونص السؤال على ما يلي:



حرصا على المصلحة العامة وانطلاقا من مبدأ تكويت قطاعات الدولة المختلفة ومن بينها القطاع النفطي مع عدم المساس بالاختصاصات النادرة غير المتوافرة لدى العاملين الكويتيين والتي تعود بالنفع على الدولة في الأعمال والمجالات المختلفة كافة.



لاحظنا وجود حالة نادرة من الوظائف التي يعتبر دورها غير معروف من الأساس وهي متعلقة بالعامل غير الكويتي صاحب الرقم الوظيفي 56290 # في شركة نفط الكويت، فتلك الحالة لا تتمتع باختصاص نادر ونوعي خاص بأعمال النفط وما شابه وليس ضمن مجموعة الشؤون القانونية وهو يتبع مكتب الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت مع عدم وجود مهام محددة وواضحة تتعلق بنشاط شركة نفط الكويت الرئيس وهو الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز لتعود بالنفع على الدولة، الأمر الذي تتنافى معه حجة الزيادات غير المقبولة والتي سنذكرها في سؤالنا بالتفصيل بالإضافة إلى توافر هذا التخصص بشكل كبير بين شريحة الكويتيين، يرجى إفادتنا بالآتي:



1- كان العامل المذكور يعمل في مؤسسة الموانئ الكويتية قبل التحاقه بشركة نفط الكويت بتاريخ 1/11/2015 في وظيفة كبير اختصاصيين على الدرجة (18) وهي درجة تعادل درجة رئيس فريق في القطاع النفطي وحصل على زيادة 10% كزيادة خاصة عند بداية التعيين وبعدها بخمسة أشهر حصل على زيادة 3.4% وهي الزيادة السنوية بتاريخ 1/4/2016، لذا يرجى بيان الدواعي وراء الزيادة الأخرى بتاريخ 10/1/2017 بنسبة 15% وهي الفترة التي لا تتم فيها ترقيات أو زيادات حسب لوائح الشركة؟



2- حصل بعدها العامل على زيادته السنوية بعد أقل من ثلاثة أشهر في 1/4/2017 بنسبة 9% وفي 1/4/2018 بنسبة 9% أيضا، لذا يرجى بيان الدواعي وراء الزيادة الخاصة بتاريخ 7/5/2018 وبنسبة 15% بعد حصوله على زيادته السنوية مباشرة؟ ما أدى إلى اعتراض مجموعة الموارد البشرية على تلك الزيادات التي تخطت 70% منها (40%) زيادات استثنائية خاصة.



3- حصل بعدها العامل على زيادته السنوية بتاريخ 1/4/2019 بنسبة 9% ليأتي أقل من شهرين وتحديدا بتاريخ 29/5/2019 لتتم ترقيته أيضا إلى وظيفة كبير استشاريين وبزيادة أخرى في الراتب على الرغم من أنه أقل مستشار في سنوات الخبرة حيث إنها كانت في ذلك الوقت 20 سنة و7 أشهر منها 3 سنوات و7 أشهر فقط داخل شركة نفط الكويت وإن خبرة أقرانه في مسمى مستشار لا تقل عن 30 عاما من الخبرة القانونية.



4- علاوة على ما سبق ذكره من بيان أسباب زيادات غير معقولة للعامل المذكور، يرجى تزويدي بكامل الأعمال والإنجازات الحيوية التي قام بإنجازها بعد تكليفه بها بالتفصيل وما قام بحله منها مع إرفاق توصياته بشأنها والاعتماد لتلك التوصيات.



5- صدر كتاب من مدير مجموعة مكتب الرئيس بتاريخ 29/5/2019 يفيد بالنص «أن العامل المذكور من الكفاءات النادرة والخبرات المتميزة ذوي المؤهلات والقدرات غير العادية سندا لما يقدمه من مستويات رفيعة في أداء واجباته ومسؤولياته وما يحققه من إنجازات ملموسة على مستوى القطاع النفطي» وذلك قبل ترقيته إلى وظيفة كبير استشاريين، لذا يرجى تزويدي بتلك الإنجازات التي ذكر انها قدرات غير عادية مدعمة بكامل الوثائق الدالة على ذلك خصوصا في ظل إقرانها بمستوى القطاع النفطي الذي يجب أن تكون إنجازاته مقترنة بأعمال الإنتاج والتسويق.



6- ذكر في الكتاب ذاته الصادر من مدير مجموعة مكتب الرئيس بتاريخ 29/5/2019 «وسعيا على المحافظة على المذكور والحيلولة دون تسربه الوظيفي بمراعاة طبيعة أعمالـــه في الأعمـــال الاستشارية في المجال القانوني» لذا يرجى تزويدي بالأسباب التي تم الاستناد إليها بشأن تسربه الوظيفي، وهل قام بتقديم استقالة قبل أو بعد ذلك التاريخ مسببة بعدم رضاه الوظيفي على مخصصاته ومستحقاته؟