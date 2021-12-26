وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي نص على الآتي:



عقد مجلس الأمة في تاريخ 9 يناير 2020 جلسة خاصة تناول فيها الانفلات المروري في الكويت خصوصا ما يتعرض له سائقو الدراجات الهوائية من حوادث والتي نتجت عنها وفاة عدد منهم، وقد أصدر مجلس الأمة حينها مجموعة من التوصيات الخاصة بهذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ التوصيات المشار إليها؟



2- سبق أن أصدرت الوزارة قرارا بإغلاق جسر جابر لهواة الدراجات الهوائية صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، فما السبب في عدم الاستمرار بتطبيق هذا القرار؟



3- صرح وكيل وزارة الداخلية في تاريخ 3 أكتوبر 2021 بإجراء الوزارة لدراسات مرورية حول جسر جابر، فهل انتهت هذه الدراسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.