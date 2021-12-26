وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقـة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعيـــة والتنميــة المجتمعيـة د.مشعــــان العتيبي، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بعقود ومشاريع وإجراءات إدارة الحاسب الآلي في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2017 حتى 2020؟ وما إجراءات الوزارة في معالجتها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من ملاحظات الديوان في تقاريره السنوية تلك.



2- ما ملاحظات مراقبي جهاز المراقبين الماليين التي سجلت على إدارة الحاسب الآلي بالوزارة خلال السنوات منذ عام 2017 حتى 2020؟ مع تزويدي بها وبحالات الامتناع عن التوقيع من مراقبي الجهاز - إن وجدت.



3- التفويض المالي الممنوح من الوزير المختص للوكلاء أو المديرين في الوزارة، منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل وقعت العقود منذ تاريخه حتى الآن بالالتزام وفق الحدود المالية المذكورة بالتفويض؟



4- القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة المشتريات بالوزارة والمعمول به في عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل يوجد في اللجنة ممثل لمكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير؟



5- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 الذي نص على: «إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق ويتولى المكتب الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام» ويكون تحت الإشراف المباشر للوزير.



لذا يرجى تزويدي بدور مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب الوزير في متابعة الملاحظات المالية التي ذكرت في تقارير ديوان المحاسبة والخاصة بإدارة الحاسب الآلي خلال السنوات 2017 حتى 2020، وتزويدي بتقارير مكتب التفتيش والتدقيق التي رفعت للوزير خلال الفترة المذكورة، والإجراءات التي اتخذت بشأنها.



6- حصر جميع المواضيع والعقود الخاصة بالحاسب الآلي لوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة منذ عام 2018 حتى 2021 متضمنة موضوع العقد والقيمة والمدة.



7- الرخص التجارية لهذه الشركات المتعاقد معها مع بيان أسماء وصفات ملاك الشركة والرخص التجارية لها.



8- هل توجد علاقة تربط أحد ملاك هذه الشركات مع أحد الوزراء السابقين للوزارة من 2018 حتى 2021؟



9- بيان آلية الترسية على هذه الشركات، وهل جرت بالتعاقد المباشر أم بالممارسة أم المناقصات العامة؟



10- بيانات المستشارين المتقاعدين من العمل الحكومي بمكتب وزراء الشؤون منذ عام 2018 حتى 2021 مع بيان السير الذاتية وقيمة المكافأة الشهرية لهم.



11- السيرة الذاتية للسيدة (ر.ن) مدير إدارة الحاسب الآلي في وزارة الشؤون سابقا مع بيان خبراتها العملية بالقطاع الحكومي أو الخاص، وهل هناك علاقة تربط بينها وبين إحدى الشركات؟



12- ما سبب ميكنة شركة فيدتشري إدارة الجمعيات الخيرية من دون موافقات رسمية من الوزارة؟ وهل جرى تحقيق بهذه الواقعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بمذكرة وتقرير التحقيق النهائي مع قرارات العقوبة -إن وجدت.



13- هل شركة الدار للأنظمة هي المتحكمة بقواعد بيانات المنتفعين من المساعدات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن. وما دور الوزارة؟



14- هل شركة الدار للأنظمة يديرها مكتب خارج الكويت؟ وكم عدد المهندسين الموجودين بالوزارة من هذه الشركة؟ وهل هم على إقامة الشركة من عدمه؟



15- قرار تشكيل لجنة التحقيق رقم 37/أ لسنة 2021 ونتائج أعمال جميع المواضيع الخاصة بإدارة الحاسب الآلي المعروضة على هذه اللجنة مع المستند الدال على ذلك.



16- قرار تشكيل اللجنة 79/أ لسنة 2021 الخاصة بتقييم عقود الحاسب الآلي مع موافاتي بنتائج أعمالها كافة.



17- صورة ضوئية من جميع الشكاوى والمذكرات المرفوعة من السيد وكيل قطاع التخطيط والتطوير الإداري المتعلقة بإدارة الحاسب الآلي، وما الإجراء المتخذ بشأنها ونتائج التحقيق فيها؟



18- نسبة الصرف والإنجاز على مشروع ميكنة وزارة الشؤون الاجتماعية الخاص بميكنة الوزارة وفي حالة تدني النسبة ما إجراءات الوزارة بهذا الشأن؟



19- ما القيمة المطروحة لمشروعة ميكنة قطاع الرعاية الاجتماعية؟ وما سبب إلغاء المناقصة المطروحة سابقا؟



20- ما أسباب إلغاء مشروع ميكنة الجمعيات الأهلية كمناقصة مقدرة ب 400 ألف دينار كويتي وطرحها بنظام الممارسات بقيمة 79 ألف دينار كويتي؟ وهل حققتم بهذه الواقعة؟ وهل أبلغت الجهات الرقابية بإجراءات التعاقد؟



21- هل تحقق مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص بين المنافسين عند طرح مناقصة مشروع ميكنة الجمعيات الخيرية أم هناك تفضيل في المناقصات لشركة معينة من الجهاز الإشرافي للحاسب الآلي؟



22- هل لمديرة الحاسب الآلي (ر.ن) دور في كون شركة (فيدشيري) بميكنة إدارة الجمعيات الخيرية؟



23- هل سلمت إدارة الحاسب الآلي الباسورد الخاص بنظام ميكنة الجمعيات الخيرية بعد انتهاد شركة فيدشيري من أعمالها؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى ذكر الأسباب.



24- هل توجد شكاوى عن تبادل ضرب وسب من السيدة (ر.ن) ضد الموظفات في إدارة الحاسب الآلي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان النتائج.



25- ما سبب إيقاف الموظف أحمد نور من إدارة الحاسب الآلي عن العمل؟ وما إجراء الوزارة معه؟



26- جميع القرارات الصادرة حول العقوبة التي طبقت ونفذت على الجهاز الإشرافي لإدارة الحاسب الآلي منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.