أعلن الفنان عبادي الجوهر عن عدم وجوده في الحفل الذي سيضم 13 فنانا، توديعا لعام 2021، والذي تنظمه «روتانا»، باجتماع نخبة من النجوم المميزين، ونشر فيديو له وهو على السرير الأبيض، عبر صفحته على «تويتر»، وقال: «جمهوري العزيز، كنت أتمنى أكون معكم في حفل 31 لكن مروري بوعكة صحية حرمني من أن أكون معكم ومع زملائي الفنانين، الحمد لله أنا بخير وعافية، والقادم أفضل، وأتمنى للفنانين التوفيق، ودعواتكم».



هذا، وقد أعلن الحساب الرسمي لـ«روتانا» على «انستغرام» عن إقامة حفل وداع عام 2021 واستقبال العام الجديد، وكشف عن مشاركة 13 فنانا وفنانة من أشهر المطربين من السعودية والخليج والدول العربية، وذلك يوم الجمعة المقبل 31 الجاري، على مسرح محمد عبده في البوليفارد رياض سيتي.



والفنانون المشاركون هم محمد عبده وعبدالله الرويشد ونبيل شعيل ونوال الكويتية وأحلام وأصالة نصري وأنغام وأسماء لمنور وماجد المهندس وعلي بن محمد وأصيل أبوبكر وفهد الكبيسي.