مفرح الشمري



بعد ان أطلقت وزارة الإعلام القناة التلفزيونية «خلّك بالبيت» مطلع يونيو 2020، والتي هدفت منها لمّ شمل العائلة حول شاشة تلفزيون الكويت بمختلف قنواته وهي قناة وفرت للمشاهدين الترفيه بعد الحظر الكلي والجزئي من خلال محتواها المتنوع المتوافر في مكتبة التلفزيون دون أي تكلفة مالية تتكبدها ميزانية وزارة الإعلام.



ولكن بعد مرور اكثر من سنة على بثّ هذه القناة وعودتنا تدريجيا لحياتنا الطبيعية وفتح المولات وصالات السينما والمسرح وإقامة المؤتمرات والمهرجانات وصالات حفلات الزواج، أليس من الأفضل تغيير مسماها حتى يتماشى مع الوضع الذي نعيشه حاليا بفضل الله؟



لذا نتمنى من المسؤولين في وزارة الاعلام النظر بشأن هذه القناة لتغيير مسماها ليتماشى مع وضعنا الحالي وذلك للحفاظ على جهود العاملين عليها في قنوات التلفزيون الأخرى.. ومنا للمسؤولين.