لا يجوز أن نحجر على رأي الفنان السياسي.. وأؤيد قرارات هاني شاكر في «الراب»

«ديو» يجمعني مع ديانا حداد.. وانتظروني مع جمهور الأردن ليلة رأس السنة

دعاء خطاب [email protected]



لقب بـ «فارس الغناء العربي»، وآمن بأن الفن رسالة اجتماعية وإنسانية، فغنى للحب والعشاق وغنى للوطن والأرض وللأم، وغنى مكافحا للجوع والفقر، ترك بصمة خاصة في عالم الغناء وحقق نجاحا وجماهيرية صادقة زادتها السنين نضجا وخبرة حتى أصبح يغرد منفردا في عالمه، هو النجم اللبناني عاصي الحلاني، الذي التقته «الأنباء» على هامش تكريمه في مهرجان «نجم العرب» بالقاهرة، ففتح لنا قلبه، وتحدث عن نجاح زواجه من ملكة جمال لبنان كوليت بولس والذي يعد واحدا من أشهر الزيجات في لبنان والشرق الأوسط، وتطرق الى احتراف ابنته ماريتا وابنه الوليد عالم الفن، كما عبر عن اشتياقه للقاء الجمهور الكويتي، وأكد أن الأغاني «السينغل» مهمة للفنان وتزيد من فرصة تواصله مع الجمهور، وأن الألبومات هي التي تبني التاريخ، كما يرى أن «المهرجانات» ظاهرة انتشرت كالنار في الهشيم، الا انه راهن على ذائقة الجمهور العربي الأصيل، وكشف عن إحيائه حفل رأس السنة في الأردن، وعن «ديو» جديد يجمعه مع النجمة ديانا حداد، والى التفاصيل في السطور التالية:



في البداية، نبارك لك على تكريمك مؤخرا في مهرجان «نجم العرب» بالقاهرة، وكان من اللافت التقاؤك بالنجمة نوال الزغبي في نفس المهرجان، حدثنا عن تكريمك وأيضا عن الصورة التي جمعتكما؟ وهل هناك نية لمشروع لكما قريبا؟



٭ أتوجه بالشكر للقائمين على مهرجان «نجم العرب» بالقاهرة على هذا التكريم الرائع، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن جمهوري الحبيب في كل الوطن العربي، وبالفعل قد تصادف تكريم النجمة نوال الزغبي في ذات المهرجان وكان لقاء متميزا جدا، وأجواء أكثر من رائعة، وأكيد يسعدني أن يجمعنا عمل فني، ولكن اللقاء جاء على هامش المهرجان، وكان لقاء جميلا.



الحياة الأسرية



أنت وزوجتك كوليت بولس تعتبرا من أشهر الثنائيات في لبنان والشرق الأوسط بزواج استمر لأكثر من 25 سنة، ما الرسالة التي توجهها لها؟ وكيف استطعتما الحفاظ على زواج ناجح وسعيد؟



٭ الحمد لله «نمسك الخشب» كوليت شريكة رحلة الكفاح، وأتقدم بالتحية لها على كل ما قدمته من أجلي ومن أجل الأسرة، ودورها كبير ومهم جدا، والحمد لله نحن أسرة يجمعنا الحب والاحترام، وهذه أهم رسالة نقدمها للجميع، الحب والاحترام والتفاني أهم أدوات النجاح لأي أسرة.



هل ترى أن الفنان لابد أن يكون له رأي سياسي يعبر عنه أم أن ذلك قد يؤثر عليه سلبا؟



٭ الفنان أولا وأخيرا انسان وبشر ويتأثر أكيد بكل الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية ولا يجوز أن نحجر على رأيه، ولكن على الفنان أن ينتمي للوطن أولا وأخيرا، ويبتعد عن الانحياز إلا للوطن، ويجب عليه أن يبتعد عن أي أجواء تعكر الصفو، وعليه أيضا أن يدعو الى الوحدة ولا يدعو للتفرق، ويبقى حب الوطن فوق الجميع.



مشاريع جديدة



قدمت عدة أغان ناجحة باللهجة الخليجية، متى سنستمع الى أغنية خليجية أو تعاون خليجي؟



٭ نعم، قدمت عددا كبيرا جدا من الاغنيات باللهجة الخليجية، وهذا شيء يسعدني، وأعتز وافتخر بجمهوري الحبيب في كل بلاد الخليج العربي، وأكيد يسعدني أي عمل مشترك وأي «ديو» خليجي، فالغناء باللهجة الخليجية ممتع بالنسبة لي، ودائما أحرص في كل ألبوم لي على تقديم اكثر من أغنية باللهجة الخليجية، وألبوم «كل الفصول» فيه أكثر من أغنية بلهجة أهل الخليج الحبيب.



ذكرت أنك تحضر لأغنية جديدة «دويتو» مع النجمة ديانا حداد، وصرحت بأنها ستكون مفاجئة، ماذا تخبرنا عنها؟



٭ نعم، هناك «دويتو» مع الفنانة ديانا حداد، ألحان سليم سلامة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وإن شاء الله قريبا سنعلن عنه.



يفترض أن تحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في عمّان بالأردن، ما توقعاتك للحفل؟ وما ترتيباتك له؟



٭ نستعد لحفل كبير بالمملكة الأردنية في رأس السنة، والحمد لله دائما حفلاتي في الأردن تشعرني بالسعادة بوجود جمهور كبير أعتز بهم وبشعب الأردن الحبيب، وإن شاء الله نقدم حفلا يلبي ذوق هذا الجمهور المحترم.



ماذا عن مشاركتك في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 في دار الأوبرا المصرية؟



٭ المهرجان جميل ورائع جدا، وعريق وملتقى كبار النجوم على مسرح دار الأوبرا مع الجمهور المتميز، وأنا سعيد وأفتخر بمشاركتي المتتالية بهذا المهرجان الكبير في القاهرة «عاصمة الفن والإبداع»، وقد شاركت هذا العام بالدورة 30 بحفلين، الأول في مكتبة الاسكندرية، والثاني على مسرح دار الاوبرا المصرية بالقاهرة، وأتقدم بالتحية لإدارة المهرجان وللجمهور الحبيب، وروعة الاستقبال وتحية لمعالي وزيرة الثقافة المصرية على الحفاوة والتكريم.



الذوق الموسيقي



صرحت في أحد اللقاءات بأن الأغاني «السينغل» مهمة جدا للمطرب حاليا، هل ترى أن الالبومات أصبحت موضة قديمة؟



٭ أغنيات «السينغل» مهمة جدا للفنان من اجل التواصل والتواجد من حين لآخر، لان إصدار الالبوم يستغرق وقتا طويلا في الاختيارات والتنفيذ، والالبوم يضم اكثر من 10 أغنيات، ولكن «السينغل» لا يغني عن الالبوم لأنه تاريخ الفنان، وأكيد أنا حريص من وقت الى آخر على تقديم «سينغل» للأسباب التي ذكرتها أهمها التواصل مع الجمهور.



هل تسمع لأغاني المهرجانات المصرية، ولمن من مطربيها؟



٭ أغاني «المهرجانات» لا شك انها انتشرت كالنار في الهشيم، وبينها بعض الاعمال «ممكن نسمعها على الماشي»، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، ولا شك ان الجمهور العربي أصيل وذواق ويجيد الفرز جيدا، وانظر لجمهور الاوبرا أجد شيئا يدعو الى التفاؤل والسعادة، واعتقد أنها مجرد ظاهرة ويبقى الفن والإبداع بخير والمواهب كثيرة والحمد لله.



أصبح موضوع إيقاف أغاني المهرجانات في مصر محل جدل مؤخرا، مع إيجاز نوع آخر من الموسيقى «الراب»، ما تعليقك على الموضوع؟ ورأيك في هذا النوع من الغناء؟



٭ بالطبع أتابع قرارات النقابة في مصر، والفنان الكبير هاني شاكر ومجلس النقابة يعملون من أجل الصالح والذوق العام أكيد، وموسيقى «الراب» تحت إشراف النقابة بقواعد وشروط فهذا الشيء جيد.

ماريتا ودانا والوليد

تحدث النجم عاصي الحلاني عن أبنائه الثلاثة ماريتا ودانا والوليد والذين قرروا احتراف الفن سيراً على خطاه، وهل كان يخشى عليهم في البداية وكيف قدم لهم الدعم، حيث قال: ماريتا والوليد، احترفا الفن عن موهبة واقتناع، ماريتا متعددة المواهب وتشق طريقها بكل ثقة، فهي تغني بعدة لغات وتخوض تجارب الدراما بنجاح بشهادة الجمهور وأهل التخصص، أما الوليد فهو ابني وصديقي وشهادتي فيه مجروحة، لكن الجميع أجمعوا على موهبته في الغناء، وهو يملك صوتا قويا وجميلا وكاريزما، ويقدم أعمالا تحظى بإعجاب الجمهور، وطبعا اقدم لأولادي النصيحة بهدوء واحترم اختياراتهم لأنها عن قناعة، أما ابنتي دانا فاختارت الدراسة في العاصمة الفرنسية باريس، وحصلت أخيرا على دبلوم في الطبخ.