مفرح الشمري



بعد شعوره بآلام في جسمه، اتجه الملحن القدير أنور عبدالله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة سبب هذه الآلام التي تداهمه بين فترة وأخرى، ليتبين له بعد الفحوصات الطبية أنها صادرة من «الكلى»، حيث طلب منه أطباء المستشفى الانتباه على نفسه حتى لا تتزايد عليه الآلام في الأيام المقبلة، وبعد الاطمئنان على صحته وتخفيف آلامه سمح الأطباء للملحن القدير أنور عبدالله بمغادرة المستشفى إلى منزله بعد أن صرفوا له الأدوية اللازمة.



وطمأن «بوعبدالله»، من خلال «الأنباء»، أصدقاءه ومحبيه وجمهوره بأن صحته جيدة ومستقرة حاليا، شاكراً «الأنباء» على السؤال عنه وكل من سأل عنه، متمنياً للجميع الصحة والعافية.



و«الأنباء» تدعو المولى عز وجل أن يمن بالشفاء التام على الملحن القدير أنور عبدالله.. أجر وعافية يا بوعبدالله.