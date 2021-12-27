بعـد 5 لفات فقـط وتأخره بزمن قدره 13 ثانية، فقد كان من الواضح أنه سيحظى بالمركز الثاني في سباق جائزة أبوظبي الكبرى في ختام موسم شاق، اذ وجد ماكس فيرستابن سائق هوندا نفسه فجأة خلف المتصدر لويس هاميلتون بفارق لفة واحدة للفوز ببطولة العالم للفورمولا 1.



تأخر فيرستابن في بداية اللفة الأخيرة لكنه احتاج إلى 3 لفات فقط للالتفاف حول هاميلتون والتقدم، كان تنافسا قويا خلال المنعطفات الأخيرة حتى انطلق فيرستابن بعيدا ليحقق الفوز ويحصل على تاجه الأول في F1.



حصل سائق ريد بول- هوندا أول بطولة عالمية له في الفورمولا 1 منذ أن فاز أيرتون سينا بلقب عام 1991 ومنح هوندا 11 فوزا لهذا الموسم، وهو أكبر عدد له منذ عام 1988 (15).



بدأ فيرستابن في البداية لكنه سرعان ما وجد نفسه خلف هاميلتون، وكان قد احتفظ بالريادة سبع مرات على الرغم من انحرافه عن مساره لفترة وجيزة لتجنب تحدي اللفة 4. خرج الهولندي من المركز الثاني في اللفة 14 وقام هاميلتون بتغطيته لفة واحدة في وقت لاحق، وتقدم سيرجيو بيريز إلى الصدارة بسيارته هوندا، لست لفات تالية منافسا شرسا لهاميلتون وليسمح لفيرستابن باللحاق إلى ما يقرب من 8 ثوان.



أعطى التوقف فـــي اللفة 36 أثناء تواجد سيارة الأمان الافتراضية الفرصة لفيرستابن بوضع إطارات جديدة، لكنه تراجع لما يقرب من 20 ثانية من الصدارة. كان قد قلص الفارق لـ 13 ثانية مع ست لفات ليقطعها عندما قدم نيكولاس لطيفي الخلاص. فقد أدى تحطم سيارة السائق لطيفي إلى دخول سيارة الأمان إلى المضمار. أصبح فيرستابن قادرا على الاقتراب من هاميلتون، ولكن يبدو أنه كان لديه 5 سيارات ملتفة بينه وبين قائد السباق، حيث قرر منظم السباق أنه لن يكون لديهم الوقت لتحريك المركبات الملتفة وما زالوا يوفرون العلم الأخضر لاستئناف السباق. ولكن مع عودة السيارات إلى بداية اللفة الأخيرة، سمح المنظمون للسيارات الملتفة بتجاوز سيارة الأمان، لينطلق بعدها فيرستابن ليكون خلف هاميلتون بشكل متقارب جدا وينطلق ليحقق في النهاية أول بطولة له.



وبشكل عام، منذ دخول F1 في العام 1964، فازت هوندا بـ 89 سباقا و6 بطولات للسائقين و6 بطولات للمصنعين. هذا، وقال المدير الفني لهوندا F1 تويوهارو تانابي: «بدأت هوندا مشروع الفورمولا 1 الحالي في 2015 ومنذ البداية كان الفوز بالبطولات هدفنا دائما. لقد بذلنا الكثير من الجهد في ذلك، ونتحدى أنفسنا كل يوم ونحن نسعى جاهدين للتحسين والآن حققنا هدفنا. لسوء الحظ، فقدنا لقب المصنعين، لكننا ما زلنا سعداء أنه مع ماكس فزنا بلقب السائقين. وبالنيابة عن هوندا، أشكر الجميع في فريق ريد بول هوندا وفريق سكوديريا ألفاتوري، بالإضافة إلى جميع السائقين الذين عملنا معهم منذ العام 2015 والمشجعين الذين دعمونا دائما». أما العضو المنتدب، هوندا F1 ماساشي ياماموتو، فقال: «بالطبع، لم نكن لنحقق هذه النتائج لولا الدور الكبير الذي لعبه شركاؤنا الرائعون، فريق ريد بول الذي فزنا معه باللقب وأيضا سكوديريا ألفاتوري الذي رحب بنا وعملنا معا، ما سمح لنا بالمضي قدما وتخطي الصعوبات. يمكننا القول بأن هذا المشروع كان ناجحا لأننا تركنا الرياضة بعد أن ساعدنا ماكس فيرستابن في الفوز ببطولة العالم للسائقين. تنتقل هوندا الآن إلى تحد جديد، بهدف أن تكون محايدة للكربون، والاستفادة على أفضل وجه من التقنيات والموارد البشرية المتطورة في فورمولا1». بدوره، قال بطل العالم ماكس فيرستابن: «شعور لا يصدق أن أكون بطل العالم وفي سباق أخير هو الأكثر إثارة لهذا العام. لقد كان شيئا لا يصدق، من عدم وجود فرصة حقيقية للفوز حتى الوصول للفة الأخيرة، وكان علينا السعي لتحقيق ذلك. ظللت أقول لنفسي، سأقدم كل ما لدي ولدي حتى النهاية وهذا ما فعلناه. بالطبع، مع دخول سيارة الأمان في اللفة الأخيرة، حصلنا علـى إطارات أحــدث فقـــد كنـــت بحاجة إلى القيام بهذه الخطـــــوة - ولحســــن الحظ نجــــح الأمر».