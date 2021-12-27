أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي أمس، أن مدربه الفرنسي باتريك فييرا مصاب بفيروس كورونا، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه أمام توتنهام ضمن الـ 19 من «البريمييرليغ».



وتفشت حالات كورونا مؤخرا في الدوري الإنجليزي، ما استدعى تأجيل ثلاث مباريات بما فيها ليفربول وليدز، في يوم الـ «بوكسينغ داي» الذي يشتهر به الدوري الإنكليزي بتقليد تاريخي حيث تقام مبارياته في اليوم التالي لعيد الميلاد. ويضرب «كوفيد-19» بقوة في بريطانيا في الآونة الأخيرة حيث سجلت المملكة المتحدة الجمعة 122 ألف إصابة جديدة وفق التقرير اليومي للسلطات الصحية، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحورة «أوميكرون».