أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس أن اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون الشهر المقبل سيسمح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.



وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام إلى منتخبات بلادهم قبل 14 يوما من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.



لكن الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر والثالث من يناير ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الأفريقية التي تنطلق في التاسع من يناير، وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية.