سجل ستيفن كوري 33 نقطة ليقود غولدن ستايت إلى الفوز 116-107 على فينيكس، ما منح الأفضلية لووريرز على صنز في تحقيق أفضل سجل في الدوري الأميركي للمحترفين في يوم عيد الميلاد، الذي شهد خسارة خامسة تواليا لليكرز أمام نتس.



وأثر تزايد الإصابات بكوفيد-19 في الدوري، على الأجواء الاحتفالية للمباريات، لكن ذلك لم يمنع الفرحة، وقال مدرب ووريرز ستيف كير:«حقيقة أن الفوز جاء في عيد الميلاد، ونحن خارج أرضنا، فيا لها من هدية عيد رائعة لشبابنا».



وسجـــل أوتـــو بورتر جونيور 19 نقطة، 13 منها في الربع الرابع حينما حسم ووريورز المشادة بخروجه منتصرا من معركة اللحظات الأخيرة التي شهدت 12 تغيرا في النتيجة.



وخاض ووريرز المباراة بغياب ثلاثة من هدافيه الأربعة، وهو أندرو ويغينز، داميون لي وجوردان بول، بسبب المخاوف حيال كوفيد-19.



لكن كوري ملأ الفراغ، وللمرة الأولى في تسع مباريات بعيد الميلاد، سجل أكثر من 20 نقطة رغم أنه احتاج إلى محاولات كثيرة، على غرار خمس تسديدات من أصل 16 ثلاثية.



في المقابل، لم تكن الأمور على ما يرام لفريق لوس أنجيليس ليكرز، بعدما فشل في الخروج منتصرا أمام بروكلين نتس العائد من توقف كوفيد-19 الذي دام أسبوعا.



وبالتالي، فإن نتس الذي كان لديه 13 لاعبا خارج تشكيلته بسبب كورونا الأسبوع الماضي واضطر إلى تأجيل ثلاث مباريات، تقدم بفارق 23 نقطة في الربع الرابع، لكنه شهد إدراكا للتعادل من قبل ليكرز قبل 45 ثانية من النهاية، قبل أن يحرز نتس سبع نقاط ويضمن انتصارا 122-115 في لوس أنجيليس، ليخسر ليكرز للمرة الخامسة تواليا، رغم تسجيل ليبرون جيمس 39 نقطة.



وسجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 36 نقطة بعد عودته من بروتوكولات كورونا، ليقود ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز 117-113 على بوسطن سلتيكس المثقل بإصابات كورونا، فيما بات كيمبا ووكر أول لاعب يحقق «تريبل دابل» يوم عيد الميلاد في تاريخ نيويورك نيكس، ليقود فريقه للفوز 101-87 على أتلانتا هوكس.



وبعدما أبقاه المدرب توم تيبودو على مقاعد البدلاء في تسع مباريات هذا الشهر، عاد ووكر للتألق مع عودته إلى التشكيلة الأساسية.