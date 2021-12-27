ذكرت صحيفة «بيليتش» الصربية أن نجم التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا والرافض للإفصاح عن تلقيه لقاحا ضد فيروس «كوفيد-19» من عدمه، لن يشارك في كأس رابطة اللاعبين المحترفين «ATP» المقررة في سيدني خلال الفترة بين الأول والتاسع من يناير المقبل. وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مقربين من النجم الصربي «نوفاك لن يذهب للمشاركة في كأس رابطة لاعبي التنس المحترفين بنسبة 99%. إنه يتدرب في بلغراد، لكنه قرر عدم المشاركة في هذه البطولة».



وأوضـحــت أن ديـوكـوفـيـتــــــــش (34 عاما) موجود حاليا في بلغراد حيث يهتم بمؤسسته ويتدرب ويقضي الوقت مع أسرته.



وتعتبر مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الحديثة العهد والمتعلقة بالمنتخبات، بداية للموسم الجديد لفئة الرجال.



وكان لقب النسخة الأولى من كأس «ATP» عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش ومنتخب بلاده بالفوز في النهائي على إسبانيا ونجمها رافايل نادال، فيما نالت روسيا بقيادة دانييل مدفيديف، وأندري روبليف لقب النسخة الثانية على العام على حساب إيطاليا.



وأنهى ديوكوفيتش عام 2021 في المركز الأول عالميا وذلك للعام السابع تواليا، وهو رقم قياسي، كما حقق رقما قياسيا بالفوز في دورات الماسترز للألف نقطة حيث أحرز هذا العام لقبه الـ 37. وأدرج اسم ديوكوفيتش في السابع من الشهر الجاري ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس الرابطة، قبل أن يدرج اسمه أيضا في اليوم التالي ضمن المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحــة، أولــى البطــولات الأربـــــع الكبرى، في الفترة بين 17 و30 يناير المقبل.



لكن بانسحابه من كأس الرابطة، يزيد ديوكوفيتش الشك حول مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث يسعى إلى لقبه العاشر بها والرابع تواليا والـ21 في الغراند سلام لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع نادال والسويسري روجيه فيدرر.