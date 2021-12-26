عبدالكريم العبدالله

ذكرالناطق الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند أن المتحور (أوميكرون) هو نمط فيروسي متحور من فيروس كورونا SARS-COV-2.

وبين السند خلال مؤتمر صحافي انه يعتقد أن المتحور أوميكرون قادر على الانتشار بمعدل 3 أضعاف انتشار المتحور (دلتا).

واضاف: وفقا للدراسات المتاحة حاليا، فإن الإصابة المسبقة تعطي مناعة محدودة من الإصابة بمتحور أوميكرون، كما انه وفقا لبعض الدراسات الحالية يقدر الباحثون أن احتمالية الإصابة بـ أوميكرون لدى المتعافين أعلى ب 5 أضعاف مقارنة مع التحورات السابقة.

واشار الى ان تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) يزيد من فعالية التطعيم المسبق ضد الإصابة بنسبة عالية.

وذكر ان هناك زيادة في الإصابات اليومية والحالات النشطة ونسب الإصابات إلى المسحات وحالات دخول المستشفى, إلا أن الوضع الصحي لايزال مستقرا ولله الحمد.

وشدد على ضرورة اتباع خطوات الوقاية للحفاظ على النتائج الإيجابية التي توصلنا لها جميعا بفضل من الله.

واعلن عن منح الجرعة التعزيزية (الثالثة) في مركز التطعيم في جسر جابر (من الغد) بدون موعد ليكون مساندا لمشرف ومركز شباب الجليب.

وكشف ايضا انه ابتداء من الغد، سيتم تدشين 15 مركزا صحيا لتقديم الجرعة التعزيزية، ليصبج الإجمالي 51 مركزا للرعاية الصحية الأولية يقدم الجرعة الثالثة وفق المواعيد المسبقة.

وأشار الى ان التطعيم عبر وحدات التطعيم الميدانية وخدمة تطعيم طريحي الفراش في المنازل لا يزال مستمرا.

واوضح انه تم تدشين خدمات صحية جديدة على تطبيق "كيو-إت صحة" في الهواتف الذكية تيسيرا وتسهيلا على المواطنين والمقيمين الكرام.

وبين ان ظهور اللون البنفسجي في تطبيق "مناعة" للدلالة على أن المستخدم يخضع للحجر الصحي بعد العودة من الخارج.

ودعا السند المواطنين إلى اقتصار السفر على الحالات الضرورية، والالتزام بالحجر الصحي عن العودة، وعدم مخالطة الخاضعين للحجر الصحي.