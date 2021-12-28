عبدالعزيز الفضلي



دشن طلبة الصفين الثامن والتاسع في المرحلة المتوسطة اختباراتهم امس،



للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021/ 2022 بعدما سبقهم زملاؤهم طلبة الصفين السادس والسابع امس الأول، حيث انطلقت الامتحانات وسط إجراءات صحية آمنة وفرتها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية التي قامت بدورها على أكمل وجه، حيث قام الطلبة بتأدية امتحاناتهم حسب الوقت المحدد ووفقا للاشتراطات الصحية والتباعد الأمن.



هذا، وسيؤدي طلبة الصفين العاشر والحادي عشر في المرحلة الثانوية اختباراتهم اعتبارا من غد الأربعاء، على أن يقدم طلبة الثانوية العامة امتحاناتهم بدءا من 12 يناير المقبل.



من جانب آخر، أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بالإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة «أومیكرون» والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.

وقال الديوان في كتاب وجهه الى وكيل التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه: نود إحاطة جميع الجهات الحكومية بأن اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا قد أوصت بضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون).



لذا، فإن ديوان الخدمة المدنية يود توجيه كل الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد.