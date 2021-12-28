أقام مكتب العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت حلقة نقاشية بعنوان: «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على التغذية الصحية» حاضر فيها أخصائي التغذية العلاجية والرياضية أحمد ليري، وتخدم هذه الحلقة النقاشية بشكل عام الصحة الغذائية للطلبة والطالبات وبشكل خاص طلبة تخصص علم الغذاء والتغذية.



تناولت الحلقة النقاشية العديد من المواضيع التي تنال اهتمام فئة الشباب ومن أهمها التغذية الرياضية، وتأثير المكملات الغذائية على أداء الرياضيين والتغذية الصحية لعمليات السمنة وبالنهاية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العادات الغذائية.



وأوضح ليري أهمية التوجه للمختصين بمجال الغذاء والتغذية للحصول على الأنظمة الصحية وعدم التأثر بما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي بدون المصادر الموثوقة والصحيحة مما لها من تأثير سلبي على الصحة.



وفي الختام تم تكريم أحمد ليري على مشاركته الفعالة في هذه الحلقة النقاشية.