حصل د.جان الأشقر، أستاذ مساعد في قسم هندسة البترول لدى الكلية الأسترالية في الكويت، على جائزة مؤسسة أودي البيئية (AUDI Environmental Foundation) المرموقة، كما أصبح من سفراء مؤسسة أودي البيئية ومجتمع وان يونغ ورلد (One Young World)، وهو أول شخص يحصل على الجائزة واللقب في منطقة الشرق الأوسط.



تعمل مؤسسة أودي البيئية على تعزيز المشاركة وتطوير التقنيات للحفاظ على البيئة بهدف حماية الموارد الطبيعية التي يحتاج إليها الإنسان في بيئته والحفاظ عليها.



وقد حصل د.جان الأشقر على الجائزة واللقب من بين 1100 مرشح من مائة دولة بسبب أبحاثه المبتكرة حول الطاقة الحيوية وإدارة المخلفات العضوية، حيث يركز بحثه حول تحويل المخلفات العضوية إلى مصادر طاقة متجددة.



وأشار الأشقر إلى أنه يباشر حاليا العمل على بحوث في هذا المجال لدى الكلية الأسترالية في الكويت، ويعمل على إشراك الطلاب في عمله، ومن ضمن جهوده أيضا أنه قدم ندوة عن الموضوع لطلاب وموظفي الكلية لزيادة الوعي نحو القضايا البيئية والطاقة المتجددة.