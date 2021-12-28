استضافت كلية بوكسهل الكويت السفير النمساوي في الكويت ماريان وربا في زيارة ميدانية للكلية، حيث اجتمع مع رئيس مجلس امناء الكلية د.عبدالرحمن الشايجي ورئيس الكلية د.علي عريفة ورئيس الشؤون الاكاديمية ورئيسة القسم د.أرزو حراف والاستاذ باسم القاسم عضو هيئة تدريسية في قسم الدراسات الادارية لمناقشة مواضيع متعددة عن التعليم في الكويت والنمسا وعن كيفية الاستفادة من تبادل الخبرات الاكاديمية بين الدولتين.



وقد شملت الزيارة جولة على مرافق الكلية من مختبرات تقنية ومرافق رياضية وكانت لدى السفير وربا محطة في معرض للأعمال الفنية لطالبات تخصص الديكور والتصميم الداخلي حيث قامت الطالبات بشرح بسيط عن تخصصهن ودراستهن العملية في الكلية والتي تؤهلهن لأن يكن جاهزات للانخراط في سوق العمل .



ومن ضمن الزيارة ايضا كانت لدى السفير نقاش مع طالبات الدراسات الادارية، حيث تحدث معهن عن العلاقات التجارية بين النمسا والكويت ألقى فيها الضوء على اثر الاتفاقية التجارية بين الدول في الاقتصاد وركز على التبادل التجاري والعلاقات المتينة بين الكويت والنمسا.

وكشف السفير عن أن أبرز سمات الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتمثل في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية، وهي مرتبطة بتطور تكنولوجيات الاتصال التي أدت إلى جعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة.

وتهدف الدول الى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود. وشدد السفير على أهمية إلمام الطالبات بمواضيع الاقتصاد العالمي وكيف يساعدهن هذا على تطوير أفكارهن ومشاريعهن التجارية وأداء دورهن كشركاء في اتخاذ القرارات في وظائفهن المستقبلية.

وشكر بدوره إدارة الكلية على اهتمامهم في تثقيف طالباتهن في مختلف الأمور الاقتصادية والتجارية مما يجعل العلم مرتبطا بالواقع العملي على حد كبير.