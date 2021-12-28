آلاء خليفة



طالب عضو الهيئة الإدارية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع المملكة المتحدة علي أحمد رجب المكتب الثقافي في لندن بالتنسيق السريع مع المعاهد والجامعات البريطانية ودائرة الهجرة بخصوص تحويل الدراسة «أونلاين» وإعفاء الطلبة من الحضور في الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامتهم من متحور «أوميكرون» بعد انتشاره في المملكة المتحدة.



وقال رجب في تصريح لـ «الأنباء» إن الاتحاد خاطب رئيس المكتب، بعد متابعة الأوضاع الصحية في المملكة المتحدة وانتشار المتحور الجديد، وتصريحات وزارة الصحة بخصوص ارتفاع حالات الإصابة بين المواطنين وتأهب الحكومة لاتخاذ تدابير احترازية جديدة لفرض مزيد من الإجراءات والقيود لمواجهة تفشي الوباء، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء الكويتي بشأن الجرعة الثالثة وجعلها كشرط أساسي للسفر، مما قد يؤدي الى تعطيل الطلبة من العودة الى المملكة المتحدة لإجراء اختباراتهم بعد إجازة نهاية السنة.



وبين أن صحة الطلبة الكويتيين وسلامتهم أهم من كل شيء، وليست مجالا للمساومة أو التأخير، خصوصا مع ازدياد أعداد الإصابات في مختلف مناطق المملكة المتحدة واعتبارها دولة موبوءة.