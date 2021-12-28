علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية أن إنفاق الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على توفير الرعاية السكنية للمواطنين لم يبلغ سوى 0.02% من إجمالي الاعتمادات المالية المقدرة للإنفاق خلال العام.



ووفقا لتقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فإن برنامج توفير الرعاية السكنية للمواطنين به 6 مشاريع رصد لها 458 مليون دينار كاعتمادات مالية عن العام 2021/2022 فيما أنفق منها 82.6 ألف دينار



فقط.



وخلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي أظهر الموقف التنفيذي للمشروعات أن 4 منها لم تحقق تقدما في نسب إنجازها وهم مشروع مدينة جابر الأحمد والذي يعد في مرحلة التسليم فيما لم تسجل أي معوقات تواجه تنفيذه، ومشروع جنوب صباح الأحمد والذي يواجه معوقات فنية تتعلق بتعديلات ووجود عوائق في موقع التنفيذ.



يأتي ذلك إلى جانب مشروع جنوب سعد العبدالله الذي بلغت نسبة إنجازه 13.3% فيما واجه معوقات فنية بشأن تمديد المشروع لاستكمال انجاز الطريق السريع الذي يربط الدائري السادس بالدائري السابع والذي يمتد لمحافظة الجهراء وكذلك إطارات كبيرة تعترض موقع المشروع، ومشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك، في حين حقق مشروع مدينة المطلاع السكنية تقدما في نسبة الإنجاز الكلية خلال الربع الأول فيما يواجه معوق فني يتعلق بتأخر المشروع نتيجة لوجود تعديلات، وأخيرا مشروع المساكن الميسرة وهو مشروع جديد حقق نسب إنجاز 37%.



وفي سياق آخر، بلغ حجم الانفاق على 16 مشروعا تتعلق بـ «الرعاية الصحية عالية الجودة» نحو 4.58% فقط من الاعتمادات المالية خلال الربع الأول من العام المالي، حيث صرف على تلك المشروعات 10.63 ملايين دينار من أصل 232.36 مليون دينار معتمدة عن العام المالي كاملا، فيما وصف التقرير نسبة الانفاق في مجملها بـ «ضعيفة جدا».



وأشار التقرير إلى أن 99.7% من الاعتمادات المالية مخصصة لمشروعات برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات، ويشير الموقف التنفيذي إلى وجود 4 مشروعات في المرحلة التحضيرية بينما يوجد 12 مشروعا في المرحلة التنفيذية، مبينا أنه هناك مشروعين لم تدرج لهما ميزانية من أصل الـ 16 مشروعا.



وتفصيليا، يعنى برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات بزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية للتوافق مع الزيادة السكانية لتقليل فترات الانتظار في المستشفيات والتوزيع الجغرافي الأمثل للمرافق الصحية لتحقيق مزيد من التقارب في تحسين المستويات الصحية لسكان كل منطقة، حيث يضم البرنامج 11 مشروعا منها 10 مشروعات انشائية ومشروع واحد تطويري، فيما رصدت لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بـ 221.46 مليون دينار أنفق منها حوالي 4.79% بنهاية الربع الأول.



وتشارك وزارة الصحة في زيادة السعة السريرية بـ7 مشروعات انشائية مستمرة، 5 مشروعات منها بالمرحلة التنفيذية ومشروعان بالمرحلة التحضيرية، وحققت 3 مشاريع منها تقدما على مستوى الانجاز خلال الربع الأول.



وظهر وجود بعض المعوقات في مواجهة المشاريع مثل معوق إداري مع بلدية الكويت حول تعديل موقع مشروع وتسليمه لمشروع مبنى جديد بمستشفى ابن سينا، وكذلك بوجود معوقات تواجه تنفيذ 3 مشروعات حيث يواجه «مستشفى الصباح الجديد» تحديات فنية تتعلق بعدم الانتهاء من إعداد المتطلبات الفنية للمشروع، ومعوق تشريعي يتعلق بعدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع، في حين يواجه «مبنى جديد بمركز الكويت للسرطان» معوقين فنيين وهما تأخر المقاول نظرا لعدم وجود استشاري ما أدى إلى عدم انهاء المقاول شهادة اعتماد التصميم الانشائي والآخر يتعلق بإنهاء الاتفاقية بناء على رغبة وزارة الصحة فيما تواجه مبان جديد في مستشفى العدان ومستشفى الأمراض السارية معوقا تشريعيا بشأن عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع.



وتشارك وزارة الأشغال بمشروعين مستمرين أولهما مستشفى الأطفال والذي يأتي في المرحلة التحضيرية، ولم يحقق أي تقدم يذكر في نسبة إنجازه الكليو منذ سنة الخطة 2019/2020، فيما يظهر وجود معوق فني أمام المشروع يتمثل في تأخر الاستشاري في تسليم الأطوار فيما يوجد مشروع آخر بالمرحة التنفيذية وهو مستشفى الولادة الجديد الذي حقق تقدما في نسبة انجازه الكلية بـ 8.3% لتبلغ 51.4% بنهاية الربع الأول.



ولجهة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فتشارك بمشروع انشائي مستمر في المرحلة التحضيرية وهو مدينة الكويت الطبية التي لم تحقق أي تقدم في نسبة إنجازه الكلية منذ سنة 2018/2019 حيث لم تتعد 4% لوجود معوق إداري يتعلق بتأخر بلدية الكويت في إزالة العوائق والآليات الخاصة بحراج السيارات داخل أرض المشروع.