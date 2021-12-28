أضاف 13 مليارديرا أكثر من 511 مليار دولار إلى ثروتهم هذا العام وحده، حيث سيطر أثرياء أميركا على مؤشر «بلومبيرغ للمليارديرات» الأكثر ربحا بتواجد 8 منهم، كان على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.

وتربع أغنى شخص في العالم على عرش الأكثر ربحا، حيث أضاف أكثر من 118 مليار دولار إلى ثروته في 2021، بعد الارتفاع الصاروخي لأسهم شركة تسلا، فضلا عن جولات التمويل التي قامت بها شركته الأخرى سبيس إكس، والتي تم تقييمها بأكثر من 100 مليار دولار.

ولم تشهد القائمة دخول سوى 5 مليارديرات من باقي دول العالم، حيث كان الفرنسي، برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة لوي فيتون الثاني في الترتيب، بعدما ارتفعت ثروته إلى 171 مليار دولار، مضيفا نحو 57 مليار دولار إلى ثروته هذا العام وحده.

ونظرا للأرباح الطائلة التي ربحها المليارديرات خلال 2021، قصرت «العربية.نت» القائمة على المليارديرات الذين زادت ثروتهم بأكثر من 20 مليار دولار، والتي كان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، مارك زوكربيرغ، في ذيلها، بأرباح تجاوزت 21.5 مليار دولار.



وتأتي المكاسب الضخمة مع الارتفاع المحموم في تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتبطت ثروة المليارديرات الأكثر ربحا بصورة أساسية بالقطاع.