الكليب: القطاع وازن بين تقديم خدمات تواكب تطورات العصر.. وضرورة توافقها مع الأحكام الشرعية

المطوع: تدقيق القطاع الشرعي يشمل جميع مؤسسات مجموعة «بوبيان».. تضم 3 بنوك و3 شركات

البراك: تنظيم مسابقة «رتل مع بوبيان» تعتبر الأكبر على مستوى الكويت خلال شهر رمضان المبارك



اختتم القطاع الشرعي في بنك بوبيان عام 2021 بمجموعة من النجاحات التي تواكب ما حققه البنك من إنجازات ونجاحات لتستمر مسيرة القطاع في خدمة عملاء البنك والمساهمين وجميع الموظفين بما يحقق الأهداف المرجوة من نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وترسيخ تعاليم الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمصرفية.



وفي هذا السياق، قال مساعد المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في البنك الشيخ فواز مشاري الكليب: «لم يعد القطاع الشرعي بكل أفرعه مجرد أداة لرقابة أعمال المؤسسة، بل أضحى مساهما رئيسيا في كل المنتجات والخدمات التي تقدمها وجميع الأنشطة التي تقوم بها والعمل المستمر على تطويرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة السمحة».



وأضاف: «مع التطورات المتلاحقة في عالم الخدمات المصرفية خاصة ما يتعلق بتطور التقنيات والانتشار المذهل للخدمات الرقمية فقد فرضت تحديات جديدة وكبيرة أمام القطاع الشرعي الذي بات عليه مواكبة هذه التطورات والسعي الى الاستفادة منها دون الاخلال بأحكام الشريعة».



ولفت الكليب في هذا الإطار الى إطلاق بنك بوبيان لأول بنك اسلامي رقمي عالمي من لندن وهو بنك NOMO والذي يعتبر بمثابة تحد كونه بنكا يخضع للسلطات الرقابية البريطانية وفي ذات الوقت اسلامي وهو ما فرض تحديات كثيرة أمام هيئة الرقابة الشرعية تم بحمد الله تجاوزها جميعا.



وأضاف: «نفخر بتجربة بنك NOMO كونه الاول على مستوى العالم الذي يجمع بين الخدمات الرقمية وبين خضوعه لأحكام الشريعة وهو انجاز يحسب للصناعة المصرفية الاسلامية عموما والكويتية على وجه الخصوص».



التدريب وزيادة الخبرات



وأشار الكليب الى أهمية تطوير موارد البنك البشرية من العاملين في القطاع الشرعي حيث حرص بوبيان على تطوير موظفيه مع العمل على استيفاء موظفي القطاع متطلبات البنك المركزي والحصول على شهادة المدقق الشرعي المقدمة من معهد الدراسات المصرفية تحت رعاية البنك المركزي، والدورات الشرعية التابعة لهيئة أسواق المال.



وأشار الكليب الى أن برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد يعتبر أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها قبل سنوات بنك الكويت المركزي لتعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعيا من البنك المركزي لاستمرار ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك.



كما نظم قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان ورشة عمل تتعلق بموضوع كيفية احتساب زكاة الودائع، حيث شارك فيها مجموعة من العلماء والفنيين المختصين من داخل الكويت وخارجها.



وأضاف: «يحرص بنك بوبيان على دعم المجتمع من خلال تأكيد دوره كبنك إسلامي سعيا منه لتطوير ودعم العمل المصرفي الاسلامي بما يحقق أهداف الصيرفة الاسلامية نحو المزيد من التوسع المحلي والاقليمي والعالمي».



وأوضح الكليب أن الدورة جاءت ضمن السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة عالية التأهيل علميا وعمليا في مجالات عمل القطاع المصرفي والمالي الكويتي.



من ناحية أخرى، قال المدير التنفيذي بإدارة التدقيق الشرعي في بوبيان الشيخ خالد عبدالعزيز المطوع: «مع التطورات التي شهدها البنك في السنوات الاخيرة وبعد أن أصبح بمنزلة مجموعة تتكون من العديد من المؤسسات أصبح لزاما على القطاع الشرعي مراقبة ومتابعة كل أعمال أعضاء المجموعة».



وأضاف «يتضمن ذلك 3 شركات هي بوبيان كابيتال وبوبيان تكافل وبوبيان الوطنية الى جانب 3 بنوك هي بوبيان وبنك لندن والشرق الاوسط وبنك NOMO الذي يعتبر أول بنك رقمي اسلامي عالمي».



ولفت الشيخ المطوع الى قيام القطاع في هذا الاطار بمراجعة الأنشطة والمنتجات المقدمة وإبداء الرأي فيها، ويتولى قطاع التدقيق الشرعي عمليات التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها لقرارات الهيئة الشرعية.



وضرب المطوع المثال بقيام شركة بوبيان كابيتال بتقديم خدمة قوائم الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من خلال برنامج بوبيان للتداول، وذلك في السوق الكويتي والخليجي والأسواق العالمية.



مسابقة رتل مع «بوبيان»



خلال 2021 نظم قطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان (مسابقة رتل مع بوبيان السابعة) والتي سنويا تقام في شهر رمضان المبارك حيث شارك فيها أكثر من 700 مشارك ومشاركة بجوائز تجاوزت 7500 دينار.

وقال المدير الاول بإدارة التدقيق الشرعي الشيخ د.محمد جاسم البراك: «حرصنا في بنك بوبيان على استمرار المسابقة وعدم انقطاعها في عامي 2020 و2021 رغم الظروف التتى مرت بها الكويت والعالم بسبب وباء كورونا، حيث تمت إقامتها باستخدام مختلف وسائل التواصل عن بعد وهو ما ضاعف من الجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالقطاع».



وأضاف أن أبرز ما يميز المسابقة أنها تعتبر الاكبر على مستوى الكويت خلال شهر رمضان المبارك سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث الجوائز التي تقدم لجميع الفائزين.

وحول الانشطة خارج الكويت، قال الشيخ البراك ان البنك ومن منطلق دعمه لصناعة الصيرفة الاسلامية قام برعاية مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية للهيئات الشرعية، والذي أقيم في البحرين بعنوان «ترسيخ أسس التمويل الإسلامي في حقبة ما بعد كوفيد من خلال تطوير معايير وأطر تنظيمية متينة» في مطلع ديسمبر الجاري بمملكة البحرين حيث تعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية من أبرز الهيئات التي ترعى المؤسسات والبنوك الاسلامية في العالم.



أعضاء الهيئة الشرعية



٭ الشيخ د.عبدالعزيز القصار - رئيسا.



٭ الشيخ د.عصام العنزي - نائب الرئيس.



٭ الشيخ د.محمد الفزيع.



٭ الشيخ د.على الراشد.



شهادة الدكتوراه



خلال عام 2021 كان لكوادر القطاع البشرية إنجازات على المستوى الشخصي، من بينها حصول الشيخ د.محمد جاسم البراك على درجة الدكتوراه من جامعة Heriot Watt University بعنوان دراسة مقارنة للتمويل العقاري بين البنوك الإسلامية والتقليدية في الكويت، كما حصل المدقق الشرعي سليمان زكي العثمان على شهادة CIA وبذلك يكون المدقق الشرعي الاول في الكويت الحاصل على هذه الشهادة المهنية.



كتاب الفتاوى



يعتبر كتاب فتاوى الذي أصدره القطاع مرجعا مهما في المصرفية الاسلامية، لاسيما للباحثين والمتخصصين المهتمين بالمعاملات المصرفية الإسلامية، حيث تضمن الكتاب ما يزيد على 350 فتوى تتعلق بالمنتجات المصرفية، والكتاب سهل التناول على موقع البنك، وقد قام البنك بتوزيعه على المهتمين والمتخصصين داخل الكويت وخارجها.