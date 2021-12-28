فهد الناصر يعرب عن شكره وتقديره لـ «بيتك» على دعمه الدائم والمستمر للرياضيين

البطولة ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك والاهتمام بالشباب والتشجيع على الرياضة

الرويح: البطولة الرسمية الأولى برعاية اللجنة الأولمبية وتنظيم لجنة البادل الكويتية

زيادة عدد المشاركين في النسخة الثانية.. بمشاركة 64 فريقاً بتفاعل كبير من الشباب



تحت رعاية رسمية من اللجنة الأولمبية الكويتية ممثلة برئيس اللجنة الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح وبالتعاون مع لجنة البادل الكويتية، أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن نجاح كبير للنسخة الثانية من بطولة بيتك KFH PADEL TOUR 2 التي استمرت فعالياتها على مدار يومين في ملاعب Oasis، وبمشاركة 64 فريقا.



وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد عن شكره وتقديره لـ «بيتك» على دعمه الدائم والمستمر للرياضيين، مشيدا بتنظيم البطولة وبما يوفره «بيتك» لشباب وشابات الكويت، متمنيا دوام التوفيق والنجاح للجميع.



نجاح كبير



من جانبه، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف الرويح إن إطلاق النسخة الثانية 2 KFH Padel Tour وزيادة عدد الفرق المشاركة دليل واضح على نجاح النسخة الأولى التي نظمها «بيتك» وهي أول بطولة من نوعها على مستوى الكويت لرياضة البادل، حيث شهدت مشاركة شبابية واسعة، بالإضافة الى إشادات عديدة لما حققته من صدى واسع ومتابعة جماهيرية وتغطية إعلامية شاملة في الوسائل المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي.



وأضاف الرويح في تصريح صحافي أن تنظيم بطولة «بيتك» للعبة Padel، يندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، والتركيز على اهتمامات فئة الشباب، مؤكدا أهمية بطولة «بيتك» لـ Padel في تنويع الفعاليات الرياضة أمام اهتمامات الشباب الكويتي، لاسيما أن هذه الرياضة باتت تكتسب زخما وانتشارا حول العالم، مشيرا إلى أن نجاح البطولة والمنافسة التي شهدتها والأداء الجيد من قبل اللاعبين، يبشر بمستقبل واعد لهذه الرياضة محليا.



ولفت إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يتماشى مع برنامج «صحة أفضل.. لحياة أفضل» الذي أطلقه «بيتك» بهدف تعزيز اتباع نمط حياة صحي من خلال الاهتمام بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والتشجيع على ممارسة الرياضة.



مبادرات نوعية



وتأكيدا على كونه أكبر داعم للشباب، لفت الرويح إلى أن «بيتك» هو أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» لتكريم أصحاب الإنجازات بمختلف المجالات، الرياضية وغيرها، والوحيد الذي يضم فريق «مبادري بيتك» الذي يشمل أسماء عديدة ساهمت برفع اسم الكويت عاليا بمختلف المجالات.



وأضاف أن «بيتك» نجح في نقل الأنشطة والمبادرات الرياضية الى مستوى جديد من الابتكار حيث تعتبر بطولة Padel إضافة جديدة على الأنشطة الرياضية في الكويت، منوها بأن الهدف الأساسي من البطولة هو خلق منصة تجمع محبي الرياضة وتتيح لهم المجال للتعرف على مستواهم الفني من خلال مباريات تنافسية بروح رياضية عالية.



وأوضح أن التسجيل للبطولة كان عن طريق رابط عبر حساب «بيتك» على انستغرام، فيما يتم اختيار الفرق بناء على التسجيل المبكر، بحيث تكون الأفضلية لمن يسجل أولا ولعملاء «بيتك»، وأن تكون أعمار المتقدمين فوق 21 عاما، مشيرا إلى أن آلية اللعب وفق نظام خروج المغلوب، ووصول الفرق الفائزة إلى النهائي.



ولفت إلى أن «بيتك» من منطلق استراتيجيته حريص على تنظيم ورعاية مثل هذه الفعاليات الرياضية الشبابية والتي تساهم في التشجيع على ممارسة الرياضة.

وذكر أن «بيتك» يركز ضمن استراتيجيته على تلبية تطلعات واهتمامات الشباب، مضيفا أن الأنشطة الشبابية احتلت جزءا كبيرا من اهتمام «بيتك» خلال 2021، حيث أطلق البنك العديد من المبادرات النوعية والأنشطة المتميزة الموجهة لهم.



جوائز وخصومات



في إطار دعم الشباب واهتماماتهم، تضمنت البطولة مسابقات وجوائز للجمهور واللاعبين، إلى جانب الحرص على التعاون مع عدد من الشباب الكويتي أصحاب المشاريع للتواجد في الفعالية وتخصيص ركن خاص لهم، وتوزيع القهوة والعصائر على الجمهور واللاعبين، ومشاركة متجر Intersport الذي قدم خصومات 25% على منتجاته للحضور، وذلك من منطلق حرص «بيتك» على دعم الشباب الكويتي أصحاب المشاريع وإضفاء أجواء جميلة على الفعالية.



وفاز بالمركز الأول الفريق المكون من اللاعبين نجيب العوضي وعبدالرحمن العوضي، فيما فاز الفريق المكون من اللاعبين داود سلمان هاشم وعلي حيات بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق عبدالله بوحمد ومنصور بوحمد، بينما فاز الفريق المكون من اللاعبين دخيل الدخيل وأحمد العوضي بلقب ملك الملعب.



ووصلت قيمة الجوائز في البطولة إلى أكثر من 3000 دينار، وحاز الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية قيمتها 1000 دينار، فيما حاز صاحب المركز الثاني 600 دينار، والثالث 300 دينار.



تشجيع الشباب على الرياضة



تجدر الإشارة إلى أن «بيتك» أبدى اهتماما مسبقا وتقدم على الجميع من خلال تبني تنظيم البطولة التي تعتبر فرصة مهمة للشباب لتنويع اهتماماتهم الرياضية وإطلاق العنان لقدراتهم في هذه الرياضة الجديدة في الكويت.



تربط رياضة البادل Padel بين لعبتين وهي الاسكواتش والتنس، إلا أنها تختلف في جوهرها من حيث القواعد التي تحكمها، وأسلوب اللعب.

وتتطلب ممارستها مرونة بدنية واستخدام مضارب صلبة على أرض ملعب أصغر حجما من ملعب التنس العادي، ولا تشترط فئة عمرية معينة، مما يجعلها رياضة للجميع وتناسب كل الأعمار.