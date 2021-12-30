من ضمن سلسلة الأعمال العربية والخليجية تحديدا التي تصورها أو تحضر لها شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، بدأت الشركة بتصوير واحد من أهم أعمالها الرمضانية المقبلة وهو مسلسل «انتقام مشروع» الذي يجمع النجوم: محمود وعبدالله بوشهري، هند نزار، أحمد السلمان، زهرة الخرجي وغيرهم.



المسلسل كويتي- عراقي مؤلف من 30 حلقة كتبها نور البدري، إخراج حسين دشتي ويروي قصة اجتماعية مشوقة ومعقدة في آن، تبدأ من يوم مشؤوم يغير حياة أبطالنا، وتستمر بالتصاعد والتشابك بشكل درامي مميز ومحبوك.



الشركة المنتجة متحمسة جدا للمشروع الجديد، وقد رصدت لتنفيذه كل الإمكانات الإنتاجية المتوافرة.