القاهرة - محمد صلاح



انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بالإشادة والتغزل والإعجاب بأبناء الفنانين والفنانات الذين يظهرون مع أسرهم في أبهى درجات الوسامة والأناقة، لتنهال عبارات الغزل أحيانا والنقد أحيانا، بل ومشاكسة الأمهات أحيانا ثالثة.. «الأنباء» ترصد الظاهرة في السطور التالية:



آخر عنقود أبناء النجمات الذين انشغل بهم متابعو «السوشيال ميديا» كان الشاب الوسيم يوسف الابن الأكبر للفنانة ريهام عبدالغفور والذي ظهر معها للمرة الاولى خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ليشعل الجمهور، وكتبت والدته رسالة في صفحاتها على مواقع التواصل أكدت فيها أن حضورها مع ابنها يوسف هو أكبر إنجاز في حياتها.



أما الفنانة صابرين فقد احتفلت بعيد ميلاد نجلها نور بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها بـ «إنستغرام»، تدعو له بأمنيات رائعة، وانهالت تعليقات الفتيات من متابعاتها، حيث أشدن بوسامة نور وانه يشبهها كثيرا.



وتتعمد الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل على الظهور بصحبة ابنهما عادل الذي تحولت مطاردات المعجبات له الى شائعات بأن له مغامراته العاطفية بسبب وسامته، وأيضا مروره بفترة صعبة ومعاناته مع المرض والذي لم ينجح الأطباء في تحديده، وأكدت والدته انه نوع من الحسد.



أما الفنانة وفاء عامر فقدمت نجلها عمر محمد فوزي منذ طفولته للرأي العام من خلال صفحتها الشخصية في «السوشيال ميديا» حتى أصبح شابا يافعا يتميز بمشاغباته مع والدته وخالته آيتن عامر، ونجح عمر في ان يصبح له رصيد كبير من المتابعين، خاصة من الجنس الناعم.



المفاجأة كانت في نشر الفنانة سوزان نجم الدين لصورة جمعتها مع نجلها الاكبر الوسيم جدا حيان سراج الأتاسي، حيث خطفت اطلالته قلوب الفتيات، والطريف ان الشاب اليافع تخرج مؤخرا في المرحلة الثانوية بأميركا.



من ناحية أخرى، نجح نور نجل الفنان خالد النبوي ان يكون محل اهتمام الجمهور بعد مشاركته في مسلسل «الاختيار 2»، ما جعل اسمه يتصدر «التريند» في بعض الأوقات، كما اثبت ياسين أحمد السقا انه يتمتع بجاذبية ووسامة قد تفوق والده، خاصة بعد مشاركته في اكثر من عمل فني.