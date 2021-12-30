مفرح الشمري



بعد نيلك ثقة القيادة السياسية وأدائك اليمين الدستورية.. وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين نبارك لك هذا المنصب ونتمنى لك التوفيق في هذه المهمة الجسيمة للمحافظة على هوية الاعلام الكويتي داخليا وخارجيا في ظل المتغيرات التي يعيشها العالم حاليا.



معالي وزير الاعلام والثقافة وأنت تستعد للذهاب الى وزارتك للتعرف عليها عن قرب، أتمنى ان تكون اولى جولاتك في مبنى الوزارة «المكتظ بالموظفين» ليس لاستديوهاتها ومكاتبها وانما للتركيز على نوعية من الموظفين الفنيين البسطاء الذين يعتبرون عصب وزارة الاعلام ولكنهم بعيدون عن الاضواء حتى تتلمس حاجاتهم عن قرب وحتى يستمروا في العطاء حبا في هذا الجهاز الرائد في المنطقة وليس حبا في المناصب، هؤلاء.. معالي الوزير يحتاجون منك الى زيارة يشعرون من خلالها بأن عطاءهم طوال هذه السنوات الماضية لم يذهب هباء منثورا!



معالي وزير الاعلام والثقافة، تعودنا من كل وزير على نسف كل تطوير عمله سلفه ليبدأ تطويره الخاص بطريقته الخاصة وبفريقه الخاص، لذا أتمنى من معاليك البحث والاستفادة من حقبة سلفك وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري الذي اطلق استراتيجية لوزارة الاعلام للأعوام (2021-2026) والتي من ضمن اهدافها انشاء مدينة الانتاج الاعلامي لتكون معنية بالإنتاج الاعلامي والصناعات الابداعية وتطوير هوية موحدة لوزارة الاعلام والقطاعات التابعة لها وفق اعلى المعايير الفنية وتحديث التشريعات بما يناسب رؤية «كويت جديدة»، وتنمية الموارد المالية والبشرية وتطوير اساليب التسويق الاعلامي ودعم انتاج الدراما والفنون المسرحية والسينمائية وانشاء مجالس وهيئات وطنية متخصصة بالإعلام.



معالي وزير الاعلام والثقافة، الاستراتيجية جاءت بعد 120ساعة عمل و41 حلقة نقاشية داخل الوزارة وخارجها بمشاركة أكثر من 550 مشاركا و24 تجربة وخبرة خليجية وعربية ودولية، وتلتزم بـ6 قيم اساسية، منها الوطنية والانتماء لمبادئ الدستور الكويتي والهوية وضرورة المحافظة عليها، والشمولية، والحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، والمهنية في التزام المصداقية والارتقاء بأخلاق المهنة، بالاضافة الى التزامها بقيم المجتمع الكويتي الاصيل النابعة من ديننا الاسلامي الوسطي والعادات والتقاليد الأصيلة.



معالي وزير الاعلام والثقافة، نتمنى الاستمرارية في تطبيق هذه الاستراتيجية لانها تتماشى مع الوضع الذي نعيشه حاليا اعلاميا وفنيا وثقافيا خصوصا انه تم تنفيذ بعض اهداف الاستراتيجية في الفترة السابقة بما يخص ايجاد هوية اعلامية لتلفزيون الكويت والدليل نسبة مشاهدته حاليا لتنوع المحتوى الذي يعرضه، بالاضافة الى عقد حلقات نقاشية لاطلاق استراتيجية الثقافة في الكويت التي تعكس توجهات الدولة نحو إثراء ودعم الحركة الثقافية والأدبية والفنية الكويتية بما يتماشى مع رؤية 2035.



أخيرا.. نتمنى لك النجاح في هذه الوزارة التي تعتبر الاكثر تداخلا وتدخلا مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، فهي وزارة كل الوزارات، وصوت وصورة كل وزارات الدولة.. الله يعينك ويوفقك.