القاهرة - خلود أبوالمجد



وضعت الفنانة الشابة منة عرفة خطوطا حمراء أمام المنتجين والمخرجين، مؤكدة أنها لن تقبل أي عمل فني يتضمن مشاهد القبلات والأحضان ولن تسمح لأي فنان أن «يحملها» ضمن المشاهد التمثيلية، وقالت إن هذه المشاهد يمكن تقديمها بطريقة «لا تجرح» إحساس المشاهد، كما كشفت عن صدمتها من «فرحة الناس» بخبر طلاقها من محمود المهدي.



تصريحات منة عرفة المثيرة للجدل صدرت أثناء حلولها ضيفة على الإعلامي نزار الفارس برفقة زوجها، وقالت تعليقا على الأزمة الأخيرة مع الفنان محمد نجاتي: «أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس، ولا بعمل الحاجات دي، هو كل اللي بيمثلوا بيتحضنوا، أنا عندي خطوط حمراء، اللي يحترمها تمام اللي مش عجبه ممكن يشوف زميلة تانية تقبل تعمل كده، أنا في الأرشيف بتاعي بعد زمن طويل أنه يتشاف كويس، وشطارة المخرج أو الممثل أنه يوصل الرسالة دون ما يجرح مشاعر المشاهد».



وأجابت منة عن سؤال «ليه تجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟»، قائلة: «أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقا عندي راجل ابقا مسؤولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كدا فعنده الخبرة دي بيعرف يتعامل مع الست ازاي، محمود عارف يعني ايه مسؤولية، والدنيا كلها مطلقة، ولو اطلقنا في المستقبل ده هيبقا نصيب، مش سبب انه طلق قبل كدا».